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Церковные службы в стране не отменяются – католический архиепископ
В связи с распространением коронавируса церковные службы в Литве не отменяются, сообщил католический архиепископ Гинтарас Грушас.
"Сейчас не предусмотрено прекращение служб, особенно в тех сёлах с костёлом, где обычно собираются небольшие группы людей. Напоминание, чтобы люди не сбивались все вместе, чтобы между ними было расстояние. Напоминание ксендзам и прихожанам проветривать костёлы. Службы будут проходить всюду", – сказал Г. Грушас на пресс-конференции в Кафедральном соборе Вильнюса.
По его словам, верующие могут принимать причастие в ладонь, а не в рот, как обычно.
Чуть раньше в этом месяце Литовская епископальная конференция приняла решение отказаться от освящённой воды для общего пользования, а также призвала верующих не целовать кресты и другие реликвии.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, храмы, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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