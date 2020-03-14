Церковные службы в стране не отменяются – католический архиепископ 🔊 Воспроизвести



В связи с распространением коронавируса церковные службы в Литве не отменяются, сообщил католический архиепископ Гинтарас Грушас.



"Сейчас не предусмотрено прекращение служб, особенно в тех сёлах с костёлом, где обычно собираются небольшие группы людей. Напоминание, чтобы люди не сбивались все вместе, чтобы между ними было расстояние. Напоминание ксендзам и прихожанам проветривать костёлы. Службы будут проходить всюду", – сказал Г. Грушас на пресс-конференции в Кафедральном соборе Вильнюса.



По его словам, верующие могут принимать причастие в ладонь, а не в рот, как обычно.



Чуть раньше в этом месяце Литовская епископальная конференция приняла решение отказаться от освящённой воды для общего пользования, а также призвала верующих не целовать кресты и другие реликвии. В связи с распространением коронавируса церковные службы в Литве не отменяются, сообщил католический архиепископ Гинтарас Грушас."Сейчас не предусмотрено прекращение служб, особенно в тех сёлах с костёлом, где обычно собираются небольшие группы людей. Напоминание, чтобы люди не сбивались все вместе, чтобы между ними было расстояние. Напоминание ксендзам и прихожанам проветривать костёлы. Службы будут проходить всюду", – сказал Г. Грушас на пресс-конференции в Кафедральном соборе Вильнюса.По его словам, верующие могут принимать причастие в ладонь, а не в рот, как обычно.Чуть раньше в этом месяце Литовская епископальная конференция приняла решение отказаться от освящённой воды для общего пользования, а также призвала верующих не целовать кресты и другие реликвии. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, храмы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 215 раз Комментарии