Загрузка... ВНИМАНИЕ! В Литве вводится новый короткий номер по коронавирусу – 1808 🔊 Воспроизвести



С пятницы в Литве вводится новый короткий номер телефона по коронавирусу – 1808.



"Создана новая "горячая" линия 1808, и если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, пожалуйста, именно по этому номеру, а не 112", – сказал на пресс-конференции начальник Единого центра помощи Аудрюс Чюплис.



Звонить на линию 1808 можно на всей территории Литвы круглосуточно и бесплатно из всех сетей.



Жителей призывают звонить по этому новому номеру, если у них проявились симптомы, сходные с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, боль в горле или затруднённое дыхание – после поездки за рубеж или контакта с вероятным носителем.



Специалисты на линии дадут рекомендации по самоизоляции, предупреждению коронавируса и другим вопросам. В случае необходимости звонок будет переведён на скорую помощь.



Коронавирус установлен у шести человек в Литве, они госпитализированы.



В связи с коронавирусом в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлена работа всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга, запрещены поездки в некоторые страны.



Во всём мире зарегистрировано 128,3 тыс. случаев коронавируса, 4,7 тыс. человек умерло, более 68,3 тыс. выздоровели. С пятницы в Литве вводится новый короткий номер телефона по коронавирусу – 1808."Создана новая "горячая" линия 1808, и если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, пожалуйста, именно по этому номеру, а не 112", – сказал на пресс-конференции начальник Единого центра помощи Аудрюс Чюплис.Звонить на линию 1808 можно на всей территории Литвы круглосуточно и бесплатно из всех сетей.Жителей призывают звонить по этому новому номеру, если у них проявились симптомы, сходные с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, боль в горле или затруднённое дыхание – после поездки за рубеж или контакта с вероятным носителем.Специалисты на линии дадут рекомендации по самоизоляции, предупреждению коронавируса и другим вопросам. В случае необходимости звонок будет переведён на скорую помощь.Коронавирус установлен у шести человек в Литве, они госпитализированы.В связи с коронавирусом в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлена работа всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга, запрещены поездки в некоторые страны.Во всём мире зарегистрировано 128,3 тыс. случаев коронавируса, 4,7 тыс. человек умерло, более 68,3 тыс. выздоровели. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: здоровье, чп и криминал Ключевые слова: контроль, телефон, медпомощь, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии