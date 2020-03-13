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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ВНИМАНИЕ! В Литве вводится новый короткий номер по коронавирусу – 1808
С пятницы в Литве вводится новый короткий номер телефона по коронавирусу – 1808.
"Создана новая "горячая" линия 1808, и если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, пожалуйста, именно по этому номеру, а не 112", – сказал на пресс-конференции начальник Единого центра помощи Аудрюс Чюплис.
Звонить на линию 1808 можно на всей территории Литвы круглосуточно и бесплатно из всех сетей.
Жителей призывают звонить по этому новому номеру, если у них проявились симптомы, сходные с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, боль в горле или затруднённое дыхание – после поездки за рубеж или контакта с вероятным носителем.
Специалисты на линии дадут рекомендации по самоизоляции, предупреждению коронавируса и другим вопросам. В случае необходимости звонок будет переведён на скорую помощь.
Коронавирус установлен у шести человек в Литве, они госпитализированы.
В связи с коронавирусом в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлена работа всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга, запрещены поездки в некоторые страны.
Во всём мире зарегистрировано 128,3 тыс. случаев коронавируса, 4,7 тыс. человек умерло, более 68,3 тыс. выздоровели.
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инф."Обзор" BNS.LT
Категории: здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, телефон, медпомощь, распространение, коронавирус
География: Литва
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