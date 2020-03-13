Минздрав Литвы: Правительству будет предложено объявить карантин 🔊 Воспроизвести Аурелиюс Верига, министр здравоохранения Литвы



На следующей неделе правительству в связи с угрозой коронавируса будет предложено объявить карантин во всей территории Литвы, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Мы внесём предложение на следующей неделе, когда соберутся министры, об объявлении карантина в государстве", – сказал он.



А. Верига сказал, что объявление карантина позволит подключить ещё более жёсткие меры защиты.



"Тогда уже включаются и очень жёсткие меры, они развяжут руки дисциплинировать тех непослушных, которые очень странно аргументируют отказ от самоизоляции, они говорят: мы не боимся вируса", – сказал министр.



По его словам, карантин позволит упросить и контроль на госгранице. На следующей неделе правительству в связи с угрозой коронавируса будет предложено объявить карантин во всей территории Литвы, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига."Мы внесём предложение на следующей неделе, когда соберутся министры, об объявлении карантина в государстве", – сказал он.А. Верига сказал, что объявление карантина позволит подключить ещё более жёсткие меры защиты."Тогда уже включаются и очень жёсткие меры, они развяжут руки дисциплинировать тех непослушных, которые очень странно аргументируют отказ от самоизоляции, они говорят: мы не боимся вируса", – сказал министр.По его словам, карантин позволит упросить и контроль на госгранице. * * *



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига обещает, что на следующей неделе должна быть создана возможность проверять больше людей на коронавирус, однако эти возможности всё же будут ограничены.



"Скорее всего, будет такая возможность, но она будет очень ограниченной", – сообщил министр на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.



Он не исключил, что можно будет сделать платный тест на коронавирус.



По словам А. Вериги, на следующей неделе специалисты должны подготовить порядок проведения таких проверок.



"На следующей неделе мы попытаемся выработать такой порядок, чтобы в определённых местах (...) модно было шире брать эти пробы, но (...) с соблюдением всех требований безопасности", – подчеркнул министр.



По его словам, при создании такой возможности всё будет определяться безопасностью.



"Прежде всего, это должно делаться с соблюдением безопасности. Если люди думают, что они побегут в какую-нибудь частную клинику сделать тес, то это была бы самая страшная ошибка, какую можно допустить", – сказал министр.



"Если заразившийся человек придет в лечебное учреждение без всякой защиты, он заразит персонал, заразит других людей", – сказал он.



Между тем А. Верига отметил, что отрицательный тест на вирус не означает, что побывавший на заразной территории или имевший контакт с заразившимся человек сможет не соблюдать режим изоляции.



Объединяющие медиков организации Литвы в пятницу распространили открытое заявление о том, что проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска.



Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.



Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.



На сегодняшний день в Литве проверено более 360 проб на коронавирус COVID-19. Сейчас пробы берутся у тех, кто вернулся из опасных стран и почувствовал недомогание, или у тех, у кого симптомы появились после контактов с вернувшимися с опасных территорий, а также у тех, у кого установлена пневмония неясного происхождения. Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии