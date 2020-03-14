По просьбе прокуроров останавливается подписание договора о нацстадионе 🔊 Воспроизвести



Служба конкурсных закупок (СКЗ) по просьбе прокуроров отдала распоряжение самоуправлению Вильнюса остановить подписание договора о строительстве национального стадиона стоимостью 156 млн евро с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries.



Как сообщила в пятницу Генпрокуратура, подписание останавливается после того, как о защите общественного интереса её попросила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Предстоит выяснить, является ли обоснованным и законным увеличение стоимости концессии после переговоров.



Подписание договора останавливается до представления СКЗ выводов о том, не нарушает ли договор правовые акты.



Договор концессии с победившей на конкурсе Axis industries и финансирующим проект фондом Baltcap самоуправление планировало подписать в марте. Это было утверждено и горсоветом Вильнюса, и правительством. Служба конкурсных закупок (СКЗ) по просьбе прокуроров отдала распоряжение самоуправлению Вильнюса остановить подписание договора о строительстве национального стадиона стоимостью 156 млн евро с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries.Как сообщила в пятницу Генпрокуратура, подписание останавливается после того, как о защите общественного интереса её попросила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Предстоит выяснить, является ли обоснованным и законным увеличение стоимости концессии после переговоров.Подписание договора останавливается до представления СКЗ выводов о том, не нарушает ли договор правовые акты.Договор концессии с победившей на конкурсе Axis industries и финансирующим проект фондом Baltcap самоуправление планировало подписать в марте. Это было утверждено и горсоветом Вильнюса, и правительством. В договоре предусмотрено, что комплекс с футбольным стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами будет строить компания Axis industries, принадлежащая концерну Icor, управлять им более двадцати лет будет компания Kauno arena. Проект комплекса создаст английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.



Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис сказал BNS, что самоуправление не боится проверок и предоставит органам всю запрашиваемую информацию. И всё же действия прокуратуры и СКЗ по остановке подписания договора он называет непропорциональными.



"Непропорционально сейчас останавливать оформление, потому что после подписания договора будет ещё шестимесячный срок вступления договора в силу", –сказал представитель муниципальной администрации.



Новый стадион намечается построить к 2023 году. Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдётся примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро.



В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта. BNS Категории: экономика, спорт Ключевые слова: конкурс, строительство, убытки, нацстадион География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 201 раз Комментарии