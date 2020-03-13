Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки» 🔊 Воспроизвести © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com globallookpress.com



Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.



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«Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.Об этом сообщает RT со ссылкой на британское посольство в России.«Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «есть определённые сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи».



23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.



Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, помимо президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, своё согласие и поддержку предложения подтвердил лидер США Дональд Трамп.



По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, инициатива России поможет преодолеть разногласия в Совете Безопасности. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, генсек, ООН, пятерка — статья прочитана 154 раза Комментарии