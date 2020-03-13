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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Avia Solutions Group предлагает доставить литовцев, застрявших в Италии
Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предлагает доставить самолетом ее компании KlasJet литовцев, застрявших в Италии по причине вспышки коронавируса.
Министерство иностранных дел Литвы информировало, что в данный момент выясняется потребность такой услуги.
"Да. Мы получили предложение. Посольство в Италии выясняет потребность", – сказала BNS пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене.
Посол Литвы в Италии Ричардас Шлепавичюс не мог ответить на вопрос о том, сколько людей хотят вернуться. По его словам находящиеся в Италии литовцы информированы, а посольство призывает их обращаться напрямую к компании.
Он также сказал, что компания заверила, что рейс для возвращающихся литовцев будет бесплатный.
В пятницу 104-местный самолет чартерной авиакомпании KlasJet вернется из Миланского аэропорта Мальпенса в Каунас. Рейс намечен на 21 час.
С 16 марта будут запрещены полеты из Литвы в Италию и обратно. Между тем, авиакомпания Ryanair сообщила, что уже с 14 марта по 8 апреля останавливает все международные рейсы в Италию, а авиакомпания Wizz Air – с 10 марта по 3 апреля.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, Avia Solutions Group, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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