Avia Solutions Group предлагает доставить литовцев, застрявших в Италии 🔊 Воспроизвести



Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предлагает доставить самолетом ее компании KlasJet литовцев, застрявших в Италии по причине вспышки коронавируса.



Министерство иностранных дел Литвы информировало, что в данный момент выясняется потребность такой услуги.



"Да. Мы получили предложение. Посольство в Италии выясняет потребность", – сказала BNS пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене.



Посол Литвы в Италии Ричардас Шлепавичюс не мог ответить на вопрос о том, сколько людей хотят вернуться. По его словам находящиеся в Италии литовцы информированы, а посольство призывает их обращаться напрямую к компании.



Он также сказал, что компания заверила, что рейс для возвращающихся литовцев будет бесплатный.



В пятницу 104-местный самолет чартерной авиакомпании KlasJet вернется из Миланского аэропорта Мальпенса в Каунас. Рейс намечен на 21 час.



С 16 марта будут запрещены полеты из Литвы в Италию и обратно. Между тем, авиакомпания Ryanair сообщила, что уже с 14 марта по 8 апреля останавливает все международные рейсы в Италию, а авиакомпания Wizz Air – с 10 марта по 3 апреля. Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предлагает доставить самолетом ее компании KlasJet литовцев, застрявших в Италии по причине вспышки коронавируса.Министерство иностранных дел Литвы информировало, что в данный момент выясняется потребность такой услуги."Да. Мы получили предложение. Посольство в Италии выясняет потребность", – сказала BNS пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене.Посол Литвы в Италии Ричардас Шлепавичюс не мог ответить на вопрос о том, сколько людей хотят вернуться. По его словам находящиеся в Италии литовцы информированы, а посольство призывает их обращаться напрямую к компании.Он также сказал, что компания заверила, что рейс для возвращающихся литовцев будет бесплатный.В пятницу 104-местный самолет чартерной авиакомпании KlasJet вернется из Миланского аэропорта Мальпенса в Каунас. Рейс намечен на 21 час.С 16 марта будут запрещены полеты из Литвы в Италию и обратно. Между тем, авиакомпания Ryanair сообщила, что уже с 14 марта по 8 апреля останавливает все международные рейсы в Италию, а авиакомпания Wizz Air – с 10 марта по 3 апреля. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, Avia Solutions Group, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии