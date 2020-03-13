Коронавирус дал финальный свисток чемпионату Литвы по баскетболу 🔊 Воспроизвести



Откликаясь на решение Всемирной организации здравоохранения, объявившей о глобальной пандемии нового коронавируса, правление ЛКЛ пришло к выводу, что в силу форс-мажорных обстоятельств чемпионат Betsafe-LKL сезона 2019-2020 гг.прекращается, и окончательные результаты первенства объявляются по ситуации в турнирной таблице после 24-го тура регулярного чемпионата LKL.



Победитель 27-го чемпионата Литвы по баскетболу - каунасский "Жальгирис", вице-чемпион - "Ритас" (Вильнюс), третий призёр - "Леткабелис" (Панявежис). Сегодня, в пятницу, правление литовской баскетбольной лиги (LKL) приняло решение соблюдать минимально обязательные требования безопасности и предпринять все меры предосторожности, чтобы остановить распространение вируса COVID-19 в стране, сообщает sportas.lt Откликаясь на решение Всемирной организации здравоохранения, объявившей о глобальной пандемии нового коронавируса, правление ЛКЛ пришло к выводу, что в силу форс-мажорных обстоятельств чемпионат Betsafe-LKL сезона 2019-2020 гг.прекращается, и окончательные результаты первенства объявляются по ситуации в турнирной таблице после 24-го тура регулярного чемпионата LKL.Победитель 27-го чемпионата Литвы по баскетболу - каунасский "Жальгирис", вице-чемпион - "Ритас" (Вильнюс), третий призёр - "Леткабелис" (Панявежис). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, коронавирус, Betsafe-LKL — статья прочитана 195 раз Комментарии