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Коронавирус дал финальный свисток чемпионату Литвы по баскетболу

Сегодня, в пятницу, правление литовской баскетбольной лиги (LKL) приняло решение соблюдать минимально обязательные требования безопасности и предпринять все меры предосторожности, чтобы остановить распространение вируса COVID-19 в стране, сообщает sportas.lt.

Откликаясь на решение Всемирной организации здравоохранения, объявившей о глобальной пандемии нового коронавируса, правление ЛКЛ пришло к выводу, что в силу форс-мажорных обстоятельств чемпионат Betsafe-LKL сезона 2019-2020 гг.прекращается, и окончательные результаты первенства объявляются по ситуации в турнирной таблице после 24-го тура регулярного чемпионата LKL.

Победитель 27-го чемпионата Литвы по баскетболу - каунасский "Жальгирис", вице-чемпион - "Ритас" (Вильнюс), третий призёр - "Леткабелис" (Панявежис).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, баскетбол, коронавирус, Betsafe-LKL
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добавлена сегодня, 13 марта, 13:40

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