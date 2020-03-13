Коронавирус дал финальный свисток чемпионату Литвы по баскетболу

sportas.lt.
Откликаясь на решение Всемирной организации здравоохранения, объявившей о глобальной пандемии нового коронавируса, правление ЛКЛ пришло к выводу, что в силу форс-мажорных обстоятельств чемпионат Betsafe-LKL сезона 2019-2020 гг.прекращается, и окончательные результаты первенства объявляются по ситуации в турнирной таблице после 24-го тура регулярного чемпионата LKL.
Победитель 27-го чемпионата Литвы по баскетболу - каунасский "Жальгирис", вице-чемпион - "Ритас" (Вильнюс), третий призёр - "Леткабелис" (Панявежис).