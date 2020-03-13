В прошлом году гражданство Литвы получили 3 тыс. человек, а лишились – более тысячи 🔊 Воспроизвести



В прошлом году гражданство Литвы было предоставлено 2707 лицам, его лишились – 1117 человек, сообщил Департамент миграции.



Основная часть, 2248 человек, получили гражданство, сохраняя и гражданство другой страны. Это в основном люди из Израиля, Южной Африки, Бразилии, США.



"Основная часть этих людей литваки и их потомки, которые в межвоенный период или в советские годы покинули Литву и поселились в других странах. Вторую большую группу составляют эмигранты из Литвы в США, Бразилии", – сказала директор департамента Эвелина Гудзинскайте.



Две пятых лишившихся гражданства Литвы выбрали быть гражданами Германии и Соединенного Королевства.



По данным Департамента миграции, в прошлом году в Литве проживало 2904 лиц без гражданства, в 2018 году их было 3193, а в 2017 – 3320.



"Это хорошая тенденция. Основная причина сокращения этой цифры заключается в том, что люди становятся гражданами Литвы. Другие более редкие причины – смерть, получение гражданства другой страны", – сказала Э. Гудзинскайте.



В 2018 году гражданство было предоставлено 2405 людям, его лишились – 1003 человека. В прошлом году гражданство Литвы было предоставлено 2707 лицам, его лишились – 1117 человек, сообщил Департамент миграции.Основная часть, 2248 человек, получили гражданство, сохраняя и гражданство другой страны. Это в основном люди из Израиля, Южной Африки, Бразилии, США."Основная часть этих людей литваки и их потомки, которые в межвоенный период или в советские годы покинули Литву и поселились в других странах. Вторую большую группу составляют эмигранты из Литвы в США, Бразилии", – сказала директор департамента Эвелина Гудзинскайте.Две пятых лишившихся гражданства Литвы выбрали быть гражданами Германии и Соединенного Королевства.По данным Департамента миграции, в прошлом году в Литве проживало 2904 лиц без гражданства, в 2018 году их было 3193, а в 2017 – 3320."Это хорошая тенденция. Основная причина сокращения этой цифры заключается в том, что люди становятся гражданами Литвы. Другие более редкие причины – смерть, получение гражданства другой страны", – сказала Э. Гудзинскайте.В 2018 году гражданство было предоставлено 2405 людям, его лишились – 1003 человека. BNS Категории: общество Ключевые слова: отказ География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии