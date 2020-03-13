Загрузка... Международная политика за 12 марта 🔊 Воспроизвести



Британский принц и российский пранк,старт Олимпиады, Шлагбаум Трампа, one way ticket для беженцев



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Американский президент Дональд Трамп объявил об отказе принимать в аэропортах США самолёты из Европы.



Объясняя свои действия, Трамп раскритиковал Европейский Союз, который “не предпринял решительных действий в отношении авиарейсов из Китая в начале кризиса коронавируса”, из-за чего болезнь и распространилась по Европе.



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12 марта в Олимпии (Греция) состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня, о чём Международный олимпийский комитет сообщил на своём сайте. Впервые за 35 лет акция прошла без зрителей и журналистов. Причиной тому, по свидетельству МОК, послужили меры по защите населения от угрозы распространения коронавируса.



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“Небывалая брешь в системе безопасности члена британской королевской семьи!” — так отреагировал бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дикки Арбитер на позорный для принца Гарри розыгрыш. Арбитер на протяжении 12 лет служил английской королеве, получил из её рук рыцарский Королевский Викторианский орден, пожалованный за личную преданность, и болтовня несдержанного на язык принца показалась 80-летнему придворному просто катастрофой. Американский президент Дональд Трамп объявил об отказе принимать в аэропортах США самолёты из Европы.Объясняя свои действия, Трамп раскритиковал Европейский Союз, который “не предпринял решительных действий в отношении авиарейсов из Китая в начале кризиса коронавируса”, из-за чего болезнь и распространилась по Европе.* * *12 марта в Олимпии (Греция) состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня, о чём Международный олимпийский комитет сообщил на своём сайте. Впервые за 35 лет акция прошла без зрителей и журналистов. Причиной тому, по свидетельству МОК, послужили меры по защите населения от угрозы распространения коронавируса.* * *“Небывалая брешь в системе безопасности члена британской королевской семьи!” — так отреагировал бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дикки Арбитер на позорный для принца Гарри розыгрыш. Арбитер на протяжении 12 лет служил английской королеве, получил из её рук рыцарский Королевский Викторианский орден, пожалованный за личную преданность, и болтовня несдержанного на язык принца показалась 80-летнему придворному просто катастрофой. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 155 раз Комментарии