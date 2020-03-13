Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Украины Петр Порошенко, который был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 13 марта, уехал из страны в охваченную коронавирусом Испанию. Об этом сообщает



Порошенко вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте 8 марта. Где политик находится сейчас, неизвестно, но на Украину он не возвращался.



О том, что Порошенко сбежал из страны, стало известно накануне. Он уехал после того, как Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который блокировал вручение экс-президенту подозрений. 6 марта Порошенко приходил на допрос в ГБР. Политик не вышел к собравшимся у ведомства сторонникам и покинул здание через черный ход.



Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах о государственной измене, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательстве в деятельность судебной власти. По большинству из них бывший президент страны имеет статус свидетеля.



В Испании почти три тысячи человек заразились коронавирусом, 84 из них скончались. На Украине, по последним данным, коронавирус выявлен у трех пациентов. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 13 марта, уехал из страны в охваченную коронавирусом Испанию. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на источники «Страна.ua».Порошенко вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте 8 марта. Где политик находится сейчас, неизвестно, но на Украину он не возвращался.О том, что Порошенко сбежал из страны, стало известно накануне. Он уехал после того, как Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который блокировал вручение экс-президенту подозрений. 6 марта Порошенко приходил на допрос в ГБР. Политик не вышел к собравшимся у ведомства сторонникам и покинул здание через черный ход.Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах о государственной измене, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательстве в деятельность судебной власти. По большинству из них бывший президент страны имеет статус свидетеля.В Испании почти три тысячи человек заразились коронавирусом, 84 из них скончались. На Украине, по последним данным, коронавирус выявлен у трех пациентов. lenta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 72 раза Комментарии