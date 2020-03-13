Загрузка... Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Александр Овечкин © AP Photo/Nick Wass



Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса. Об этом сообщает



Ранее о приостановке сезона объявили североамериканские Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига футбола (MLS).



"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами, Национальная хоккейная лига объявляет, что сезон-2019/20 приостановлен, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - НХЛ старается следовать поручениям экспертов в области здравоохранения и местных властей, одновременно готовясь к любым возможным событиям, не принимая преждевременных или ненужных мер. Тем не менее после вчерашних новостей о том, что анализ игрока НБА на коронавирус дал положительный результат, и учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, теперь кажется вероятным, что кто-то из сообщества НХЛ может сдать положительный тест. В этих условиях целесообразно не проводить игры в это время". Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.Ранее о приостановке сезона объявили североамериканские Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига футбола (MLS)."В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами, Национальная хоккейная лига объявляет, что сезон-2019/20 приостановлен, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - НХЛ старается следовать поручениям экспертов в области здравоохранения и местных властей, одновременно готовясь к любым возможным событиям, не принимая преждевременных или ненужных мер. Тем не менее после вчерашних новостей о том, что анализ игрока НБА на коронавирус дал положительный результат, и учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, теперь кажется вероятным, что кто-то из сообщества НХЛ может сдать положительный тест. В этих условиях целесообразно не проводить игры в это время". "Мы продолжим следить за всеми необходимыми медицинскими советами и будем способствовать тому, чтобы наши игроки и другие члены сообщества НХЛ принимали все разумные меры предосторожности, в том числе, при необходимости, путем самостоятельного карантина. Наша цель - возобновить сезон как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим фанатов НХЛ за их терпение и надеемся, что они будут здоровы", - добавил Беттмэн.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. Загрузка... ТАСС Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, турнир, хоккей, вирус, НХЛ, пандемия — статья прочитана 144 раза Комментарии