Путин рассказал об «определенных основаниях» считать бизнесменов «жуликами по определению» 🔊 Воспроизвести



В очередном выпуске многосерийного интервью Владимира Путина агентству ТАСС, посвященном бизнесу, президент рассказал, что для того, чтобы считать бизнесменов «жуликами по определению» есть «определенные основания», а также объяснил, почему считает жуликом экс-совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщает



В очередной части интервью агентству ТАСС Владимир Путин рассказал в том числе о своем видении роли малого бизнеса в экономике. В ответ на реплику интервьюера о том, что создается впечатление, что президент считает бизнесменов «жуликами по определению», Путин заявил, что «под этим есть определенные основания». В очередном выпуске многосерийного интервью Владимира Путина агентству ТАСС, посвященном бизнесу, президент рассказал, что для того, чтобы считать бизнесменов «жуликами по определению» есть «определенные основания», а также объяснил, почему считает жуликом экс-совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщает FORBES В очередной части интервью агентству ТАСС Владимир Путин рассказал в том числе о своем видении роли малого бизнеса в экономике. В ответ на реплику интервьюера о том, что создается впечатление, что президент считает бизнесменов «жуликами по определению», Путин заявил, что «под этим есть определенные основания». Президент объяснил, что «весь так называемый малый бизнес в нулевые годы у нас был связан с торговлей», в то время как во многих странах «с так называемой развитой рыночной экономикой» малый бизнес играет большую роль в производстве. «Мы пытаемся делать то, что сейчас есть в странах с развитой рыночной экономикой: возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы этих компаний».



Сейчас, по словам Путина, государство заставляет крупные компании обеспечивать заказ для малых предприятий. Все это меняет структуру малого бизнеса: теперь, по мнению президента, это «не только какие-то там киоски и палатки, не только торговля, купил подешевле – продал подороже, теперь есть уже и научный, высокотехнологичный малый бизнес».



На вопрос интервьюера, правильно ли он понял, что «торгаш - жулик», Путин заявил, что в сознании народа - да. При этом Путин уточнил, что и он «часть этого народа». «Поэтому, если по-честному сказать, ну так…Мы все так думаем», - признался президент.



Кроме того, Путин назвал «жуликом» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Их компания замешана не только на жульнических операциях, а в убийстве. В этом проблема. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», - сказал Путин. Сейчас экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение по обвинению в двух убийствах, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. «Вы думаете, что сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе? Думаю, что так не бывает. Но доказаны другие факты, за которые он получил соответствующий срок», - заключил Путин. Говоря о деле основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, Путин заявил, что «правоохранительные органы разбираются», причем «ответ может быть только таким». На реплику интервьюера «Ну вот и смотрит Запад, чего лезть», Путин ответил, что «Запад это хорошо, но нам нужно посмотреть на то, что мы сами делаем, без всякого Запада, без Востока, мы сами с усами».



forbes.ru Категории: экономика, политика, общество, в России Ключевые слова: Путин, бизнес, интервью, Ходорковский География: Россия — статья прочитана 158 раз Комментарии