Финансовый градусник 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: zalgiris.lt Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила о приостановке всех турниров под её эгидой из-за риска распространения коронавируса. Такое решение вступило в силу с 13 марта.



Таким образом, прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.



Как такое решение отразится на лучшем баскетбольном клубе Литвы, сколько оно ему будет стоить?



- Миллионы евро? – спросили журналисты вчера, 12 марта, у директора клуба Паулюса Мотеюнаса во время специальной пресс-конференции.



- Да, - подтвердил представитель «Жальгириса». Таким образом, прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.Как такое решение отразится на лучшем баскетбольном клубе Литвы, сколько оно ему будет стоить?- Миллионы евро? – спросили журналисты вчера, 12 марта, у директора клуба Паулюса Мотеюнаса во время специальной пресс-конференции.- Да, - подтвердил представитель «Жальгириса». Сообщая об этом, портал Lrytas.lt напомнил, что он ещё в середине февраля обратил внимание на то, что самые большие доходы каунасской команде приносят именно болельщики, практически всегда заполняющие до отказа принадлежащую клубу 15-тысячную арену во время матчей Евролиги.



Так что, если «Жальгирису» придётся провести оставшиеся три домашних матча без зрителей или они вообще будут отменены, то это может очень дорого обойтись клубу не только сейчас и не только чисто финансово.



Хотя, как признаётся Lrytas.lt, и не известно доподлинно точно, сколько команда получает за проданные билеты на матчи Евролиги, однако, если учесть стоимость этих билетов, можно предположить, что речь идёт где-то о 250-300 тысячах евро за матч.



«Жальгирису» до конца регулярного чемпионата Евролиги осталось сыграть дома с «Фенербахче» (27 марта), с ЦСКА (3 апреля) и «Баварией» (10 апреля).



Если придётся играть без зрителей, то «Жальгирис» лишится, по меньшей мере, 800 тысяч евро, считает Lrytas.lt, поскольку на поединки с ЦСКА и «Баварией» все билеты уже проданы, а на встречу с «Фенербахче» осталось лишь несколько сот непроданных квиточков.



К слову, на матчи «Жальгириса» в Литовской баскетбольной лиге в Каунасе также приходит, в среднем, 4 тысячи зрителей, а ещё арена используется под всякие концерты и мероприятия, так что введённый правительством Литвы запрет на проведение массовых мероприятий по меньшей мере до 27 марта также лишит команду немалой части доходов.



Правда, пока речь идёт не об отмене уже запланированных мероприятий, а лишь об их переносе, но ситуация ведь меняется очень быстро…



Перед началом нынешнего сезона директор каунасского «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас говорил, что команда рассчитывает на бюджет в 11,9 млн евро, из которых 3,6 млн евро должны были обеспечить поступления за проданные билеты.



Так что вполне вероятно, что пандемия коронавируса, как подытоживает Lrytas.lt, пробьёт довольно-таки серьёзную дыру в бюджете каунасского клуба, и это может сказать на будущем литовского чемпиона. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: бюджет, баскетбол, Евролига, "Жальгирис", ФИБА, коронавирус География: Литва, Каунас — статья прочитана 171 раз Комментарии