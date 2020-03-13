Никогда такого не было

«Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и так далее и тому подобное. Что нам действительно нужно, так это отменить 2020-й! Чёрт, тяжёлые три месяца. Храни вас бог и берегите себя», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».
Сезон Национальной баскетбольной лиги (НБА) остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории сильнейшей бас5етбольной лиги мира.
Комиссар НБА Адам Сильвер так прокомментировал решение приостановить сезон на 30 дней или более из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции: «Дорогие болельщики, как вы знаете, мы приостановили сезон в ответ на пандемию коронавируса. Мы приняли это решение в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре. Пауза продлится не менее 30 дней, но мы намерены возобновить сезон, как только ситуация станет безопасной».
НБА проинформировала все 30 команд о политике, действующей в эти дни. В частности, речь идёт о том, что:
— Все игроки должны оставаться в составе команды;
— Игроки максимальное время находятся дома;
— Никаких групповых тренировок;
— Врачи и тренеры общаются с игроками по одному разу в день.
В НБА, как сообщает championat.com, сейчас много говорят о французском центровом «Юта Джаз» Руди Гобере после его недавних действий. У француза обнаружили коронавирус, однако игрок пренебрегал рекомендациями ВОЗ, трогал вещи одноклубников, а 9 марта пошутил над паникой из-за коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции.
Когда его диагноз подтвердился, Р.Гобер извинился перед спортсменами и болельщиками.
Но создавшаяся ситуация всё же испортила отношения Гобера с одноклубниками, которые злятся на него из-за безответственного поведения, сообщает Bleacher Report.
Восточная конференция
1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).
Западная конференция
1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65).
— Все игроки должны оставаться в составе команды;
— Игроки максимальное время находятся дома;
— Никаких групповых тренировок;
— Врачи и тренеры общаются с игроками по одному разу в день.
В НБА, как сообщает championat.com, сейчас много говорят о французском центровом «Юта Джаз» Руди Гобере после его недавних действий. У француза обнаружили коронавирус, однако игрок пренебрегал рекомендациями ВОЗ, трогал вещи одноклубников, а 9 марта пошутил над паникой из-за коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции.
Когда его диагноз подтвердился, Р.Гобер извинился перед спортсменами и болельщиками.
Но создавшаяся ситуация всё же испортила отношения Гобера с одноклубниками, которые злятся на него из-за безответственного поведения, сообщает Bleacher Report.
НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года
Положение на 13 марта 2020 года
Восточная конференция
1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).
Западная конференция
1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65).