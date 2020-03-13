Никогда такого не было 🔊 Воспроизвести «Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и так далее и тому подобное. Что нам действительно нужно, так это отменить 2020-й! Чёрт, тяжёлые три месяца. Храни вас бог и берегите себя», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».











Сезон Национальной баскетбольной лиги (НБА) остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории сильнейшей бас5етбольной лиги мира.



Комиссар НБА Адам Сильвер так прокомментировал решение приостановить сезон на 30 дней или более из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции: «Дорогие болельщики, как вы знаете, мы приостановили сезон в ответ на пандемию коронавируса. Мы приняли это решение в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре. Пауза продлится не менее 30 дней, но мы намерены возобновить сезон, как только ситуация станет безопасной». Комиссар НБА Адам Сильвер так прокомментировал решение приостановить сезон на 30 дней или более из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции: «Дорогие болельщики, как вы знаете, мы приостановили сезон в ответ на пандемию коронавируса. Мы приняли это решение в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре. Пауза продлится не менее 30 дней, но мы намерены возобновить сезон, как только ситуация станет безопасной».



— Все игроки должны оставаться в составе команды;



— Игроки максимальное время находятся дома;



— Никаких групповых тренировок;



— Врачи и тренеры общаются с игроками по одному разу в день.



В НБА, как сообщает championat.com, сейчас много говорят о французском центровом «Юта Джаз» Руди Гобере после его недавних действий. У француза обнаружили коронавирус, однако игрок пренебрегал рекомендациями ВОЗ, трогал вещи одноклубников, а 9 марта пошутил над паникой из-за коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции.



Когда его диагноз подтвердился, Р.Гобер извинился перед спортсменами и болельщиками.



Но создавшаяся ситуация всё же испортила отношения Гобера с одноклубниками, которые злятся на него из-за безответственного поведения, сообщает Bleacher Report.



НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года



Положение на 13 марта 2020 года



Восточная конференция



1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).



Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65). НБА проинформировала все 30 команд о политике, действующей в эти дни. В частности, речь идёт о том, что:— Все игроки должны оставаться в составе команды;— Игроки максимальное время находятся дома;— Никаких групповых тренировок;— Врачи и тренеры общаются с игроками по одному разу в день.В НБА, как сообщает championat.com, сейчас много говорят о французском центровом «Юта Джаз» Руди Гобере после его недавних действий. У француза обнаружили коронавирус, однако игрок пренебрегал рекомендациями ВОЗ, трогал вещи одноклубников, а 9 марта пошутил над паникой из-за коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции.Когда его диагноз подтвердился, Р.Гобер извинился перед спортсменами и болельщиками.Но создавшаяся ситуация всё же испортила отношения Гобера с одноклубниками, которые злятся на него из-за безответственного поведения, сообщает Bleacher Report.1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: НБА, Национальная баскетбольная лига, NBA — статья прочитана 168 раз Комментарии