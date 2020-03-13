Сводка с коронавирусного фронта в Литве 🔊 Воспроизвести



В четверг по подозрениям на коронавирус в Литве были взяты 45 мазков, все они оказались отрицательными, сообщило Министерство здравоохранения.



По данным ведомства, в целом в стране было проведено 366 тестов на COVID-19.



Пока коронавирус выявлен у трех человек в Литве – жительницы Шяуляй и двух жителей Каунаса. Все они побывали в Северной Италии. Эти лица находятся на лечении в больницах.



В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.



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В пятницу Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы в Министерстве обороны оценит ситуацию с коронавирусом, обсудит отчеты разведслужб за прошлый год.



Как сообщил BNS представитель президента Литвы Антанас Бубнялис, ситуацию с коронавирусом в стране представит министр здравоохранения Аурелиюс Верига, а отчеты – Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативных служб. В четверг по подозрениям на коронавирус в Литве были взяты 45 мазков, все они оказались отрицательными, сообщило Министерство здравоохранения.По данным ведомства, в целом в стране было проведено 366 тестов на COVID-19.Пока коронавирус выявлен у трех человек в Литве – жительницы Шяуляй и двух жителей Каунаса. Все они побывали в Северной Италии. Эти лица находятся на лечении в больницах.В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.* * *В пятницу Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы в Министерстве обороны оценит ситуацию с коронавирусом, обсудит отчеты разведслужб за прошлый год.Как сообщил BNS представитель президента Литвы Антанас Бубнялис, ситуацию с коронавирусом в стране представит министр здравоохранения Аурелиюс Верига, а отчеты – Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативных служб. После заседания совета планируется брифинг для СМИ.



По Конституции ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В состав ГСО входят президент, возглавляющий совет, премьер-министр, председатель сейма, министр обороны и главнокомандующий армией, иногда президент приглашает и других должностных лиц.



Согласно Конституции, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства.



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В пятницу в части самоуправлений Литвы в связи с угрозой распространения коронавируса закрываются школы, учреждения культуры, спорта, места развлечений, отзываются мероприятия.



В трех крупнейших городах Литвы школы не будут работать уже с пятницы, хотя правительство указало закрыть их с понедельника.



Столичные власти решили, что с 13 марта деятельность образовательных и воспитательных учреждений (детских садов, школ, высших школ), неформальных кружков останавливается на пять недель до 17 апреля.



Между тем, правительство указало, что это должно быть сделано до 27 марта.



Советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс сообщил BNS, что с пятницы не будут действовать школы и гимназии, а с понедельника образовательный процесс останавливается и в детских садах и яслях.



Вице-мэр Клайпеды Арвидас Цесюлис сообщил BNS, что мэрия портового города также решила остановить работу школ с пятницы.



"Однако, если кто-либо в пятницу приведет в школу первоклассника или второклассника, то педагоги будут в школе, о детях позаботятся", – сказал вице-мэр.



Между тем, детские сады, ясли в Клайпеде будут закрыты с понедельника.



По утверждению министра образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса, школы сейчас должны воспользоваться каникулами, а через две недели должны быть готовы к удаленному обучению, если в конце марта нельзя будет вернуться к обычному обучению.



С пятницу по всей стране запрещаются мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвуют более 100 человек.



Также с пятницы останавливается работа всех мест культуры, отдыха и развлечений: музеев, кинотеатров, спортклубов, развлекательных баров и прочих подобных учреждений.



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Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с понедельника временно останавливает рейсы в Норвегию в связи со вспышкой коронавируса.



Такие меры предприняты в связи с действиями властей Норвегии по сокращению распространения коронавируса, сообщила BNS компания.



Рейсы в Норвегию останавливаются до 3 апреля. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, будут информированы по электронной почте.



Wizz Air летает из Вильнюса в Осло (аэропорт Саннефьорд Торп), из Каунаса в Берген, Олесунн и Ставангер.



Компания подтвердила, что останавливает рейсы в Норвегию как из Литвы, так и из других стран. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 243 раза Комментарии