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Изделия из дерева на ярмарке Казюкаса





На недавно прошедшей в литовской столице традиционной ярмарке народных мастеров были, конечно же, представлены, и изделия из дерева. Чаще всего подобные поделки называют резьбой по дереву, но представленные здесь снимки ясно показывают, что в данном случае это будет не совсем верно.

Обращает на себя внимание и тот факт, что ремесленники почти не предлагали небольшие скульптуры из дерева (большие сложны для перевозки и хранения на трёхдневной выставке).

Впрочем, у Казюкаса уже давно сформировался свой стиль, в том числе и при рекламе и продаже изделий из дерева.

И замечательно, что, помимо собственно продажи изделий во время ярмарки, ремесленники всем желающим могли оставить свои контактные данные на будущее. В этом плане - ярмарка Казюкаса как промоутер народных умельцев - прошедшее мероприятие снова сработало на славу.
Фото Александра Шахова, "Обзор"



Александр Шахов, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: ярмарка Казюкаса, изделия из дерева, резьба по дереву
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 13 марта, 10:40

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