Изделия из дерева на ярмарке Казюкаса

Обращает на себя внимание и тот факт, что ремесленники почти не предлагали небольшие скульптуры из дерева (большие сложны для перевозки и хранения на трёхдневной выставке).Впрочем, у Казюкаса уже давно сформировался свой стиль, в том числе и при рекламе и продаже изделий из дерева.И замечательно, что, помимо собственно продажи изделий во время ярмарки, ремесленники всем желающим могли оставить свои контактные данные на будущее. В этом плане - ярмарка Казюкаса как промоутер народных умельцев - прошедшее мероприятие снова сработало на славу.