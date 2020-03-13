Изделия из дерева на ярмарке Казюкаса

На недавно прошедшей в литовской столице традиционной ярмарке народных мастеров были, конечно же, представлены, и изделия из дерева. Чаще всего подобные поделки называют резьбой по дереву, но представленные здесь снимки ясно показывают, что в данном случае это будет не совсем верно.
Обращает на себя внимание и тот факт, что ремесленники почти не предлагали небольшие скульптуры из дерева (большие сложны для перевозки и хранения на трёхдневной выставке).
Впрочем, у Казюкаса уже давно сформировался свой стиль, в том числе и при рекламе и продаже изделий из дерева.
И замечательно, что, помимо собственно продажи изделий во время ярмарки, ремесленники всем желающим могли оставить свои контактные данные на будущее. В этом плане - ярмарка Казюкаса как промоутер народных умельцев - прошедшее мероприятие снова сработало на славу.
Александр Шахов, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: ярмарка Казюкаса, изделия из дерева, резьба по дереву