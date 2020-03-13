В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу.



"У нас установлено три новых случая, пока хорошая новость та, что все они привозные, это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри", – сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелисю Верига.



По его словам, один новый случай установлен в Клайпеде, второй – в Вильнюсе у гражданки Испании, третий – в Каунасе.



"Гражданка Испании – из Мадрида, у неё установлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе – житель этого города, вернувшийся из Италии", – сказал А. Верига. В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу."У нас установлено три новых случая, пока хорошая новость та, что все они привозные, это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри", – сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелисю Верига.По его словам, один новый случай установлен в Клайпеде, второй – в Вильнюсе у гражданки Испании, третий – в Каунасе."Гражданка Испании – из Мадрида, у неё установлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе – житель этого города, вернувшийся из Италии", – сказал А. Верига. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести.



Ранее новый коронавирус был выявлен у жительницы Шяуляй и супругов из Каунаса. Все они побывали в Северной Италии и сейчас находятся на лечении в больницах.



В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.



Бюллетень нетрудоспособности для самоизоляции на дому и далее будет выдаваться, сообщило в четверг министерство здравоохранения Литвы.



Он будет по-прежнему выдаваться на 14 дней для тех, кто возвращается с территорий охваченных коронавирусом или имевшим контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Этот порядок будет действовать до его отмены.



Министерство обратится к работодателям с просьбой проявить солидарность с усилиями по преодолению нового коронавируса и позволить работникам работать удаленно.



"Возможность оставаться дома и таким образом избегать контакта с людьми, по сути самая лучшая мера, позволяющая защитить от распространения вируса", – утверждает министерство.



В тех случаях, если нет возможности работать на дому, предусматривается возможность получить на две недели листок нетрудоспособности.



Людей, которые побывали на затронутых вирусом территориях или у которых были контакты с подтвержденным случаем COVID-19 просят удаленным путем обращаться к семейным врачам за бюллетенем, ни в коем случае физические не ехать к врачам, до этого заполнить анкету, размещенную на сайте Национального центра общественного здоровья (Nacionalinis visuomenes sveikatos centras, NVSC).



Министерство отмечает, что таким же образом бюллетень могут получить и родители, бабушки, дедушки и попечители детей до 14 лет, которые побывали на территориях, затронутых COVID-19 или в случае, если в образовательном учреждении установлен режим, ограничивающий распространение инфекции, который требует присмотра за маленькими детьми детсадовского возраста и учеников начальной школы.



Такой режим вводится в Литве с 16 по 27 марта.



В данный момент странами повышенного риска считаются Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Германия, Франция, Испания и Италия.



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Проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска, утверждают в распространённом в пятницу обращении к органам власти организации, объединяющие литовских медиков.



Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.



Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.



Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.



"Так рационально использовались бы средства и резерв средств защиты, экономились бы изоляционные палаты для тяжёлых больных", – говорится в сообщении.



Медики полагают, что людей с положительными пробами на коронавирус, болеющих в лёгкой форме, следует лечить и изолировать дома, пока пробы не станут отрицательными, а людей, болеющих в средней и тяжёлой формах – лечить в больницах.



По мнению врачей, на данном этапе пандемии необходимо принимать "самые жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы сохранить здоровье и жизни жителей Литвы".



"Настоятельно призываем органы власти всех уровней выделить адекватное финансирование для проведения в жизнь эпидемиологического контроля – в случае распространения пандемии на государство ляжет куда более тяжёлое финансовое бремя", – говорится в сообщении.



Чтобы усилить контроль над привозными случаями болезни, медики также просят уполномочить правоохрану принять меры по выявлению злостных, повторяющихся нарушений режима самоизоляции.



В Литве в пятницу подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести. Как сообщает Минздрав, все эти случаи – - привозные. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 780 раз Комментарии