Из-за сильного ветра без электроэнергии в Литве остались 100 тыс. домашних хозяйств

По причине сильного ветра по всей Литве в пятницу утром без электроэнергии оставались до 100 тыс. домашних хозяйств, сообщил оператор системы электропередачи Energijos skirstymo operatorius (ESO).
"Больше всего их в Клайпедском регионе и на севере Литвы", – комментировал BNS представитель ESO Тадас Каваляускас.
По данным компании, на входящие в Клайпедский регион Плунгеский, Тяльшяйский, Мажейкяйский, Таурагский, Кельмеский, Расейняйский и прочие районы приходится две трети неполадок. Другая затронутая зона, где нанес убытки ураганный ветер, это Северная Литва – Купишкис, Пасвалис, Рокишкис, Биржай, Аникшячй, Зарасай и прочие районы.
Основные неполадки фиксируются по причине массового опор линий электропередачи, разрыва проводов, а также низкого, среднего напряжения в сети. Выключившиеся трансформаторы насчитываются тысячами.
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В Клайпедском морском порту не было инцидентов по причине сильного ветра в ночь на пятницу, хотя ветер был очень сильным.
"В данный момент входа в порт ожидают три судна, а выхода – пять", – сообщила BNS в пятницу представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.
По ее словам, сейчас ветер успокаивается, его скорость достигает 14-18 метров в секунду.
В четверг уровень воды в порту поднялся на 1,32 метра.
Судоходство ограничено.
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Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы до 6 утра пятницы получил 471 вызов по причине последствий шквального ветра – сильнейший ветер унес жизнь одной женщины, повреждены 13 автомобилей.
Как сообщили BNS представители Отдела координирования стихийных ситуаций департамента, за последние сутки больше всего вызовов получено в связи с разрывом линий электропередачи (ЛЭП), с падением деревьев на строения, автомобили, линии ЛЭП.
Больше всего вызовов было в Клайпедском округе – 93, в Вильнюсском – 66, в Паневежском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском – более 40.
В четверг было сообщено о том, что в Укмерге часть оторвавшейся крыши смертельно ранила женщину, этот же обломок крыши повредил и автобус общественного транспорта.
По данным департамента, в целом было получено 13 сообщений о деревьях, упавших на автомобили, из них семь таких сообщений было получено в Клайпеде.
В ночь с четверга на пятницу в Литве бушевал сильнейший шквальный ветер, его порывы достигали 20–25 метров в секунду, а на взморье до 32 м/с.
В Клайпедском морском порту не было инцидентов по причине сильного ветра в ночь на пятницу, хотя ветер был очень сильным.
"В данный момент входа в порт ожидают три судна, а выхода – пять", – сообщила BNS в пятницу представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.
По ее словам, сейчас ветер успокаивается, его скорость достигает 14-18 метров в секунду.
В четверг уровень воды в порту поднялся на 1,32 метра.
Судоходство ограничено.
* * *
Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы до 6 утра пятницы получил 471 вызов по причине последствий шквального ветра – сильнейший ветер унес жизнь одной женщины, повреждены 13 автомобилей.
Как сообщили BNS представители Отдела координирования стихийных ситуаций департамента, за последние сутки больше всего вызовов получено в связи с разрывом линий электропередачи (ЛЭП), с падением деревьев на строения, автомобили, линии ЛЭП.
Больше всего вызовов было в Клайпедском округе – 93, в Вильнюсском – 66, в Паневежском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском – более 40.
В четверг было сообщено о том, что в Укмерге часть оторвавшейся крыши смертельно ранила женщину, этот же обломок крыши повредил и автобус общественного транспорта.
По данным департамента, в целом было получено 13 сообщений о деревьях, упавших на автомобили, из них семь таких сообщений было получено в Клайпеде.
В ночь с четверга на пятницу в Литве бушевал сильнейший шквальный ветер, его порывы достигали 20–25 метров в секунду, а на взморье до 32 м/с.