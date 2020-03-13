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В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Американские военные могли занести коронавирус в Ухань, считает представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости.
"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - написал китайский дипломат в Twitter.
Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались.
В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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