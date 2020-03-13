Atlantico Франция : итальянские врачи рассказывают о кошмаре в больницах из-за эпидемии Covid-19

В Италии бушует эпидемия коронавируса. Зафиксировано уже более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Врачам приходится выбирать, кого лечить, в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время. Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе.
Италия оказалась сильнее всего затронутой коронавирусом среди европейских стран. Больницы захлестнула волна эпидемии. Медучреждения и система здравоохранения, судя по всему, оказались не готовыми к ее масштабам.
Медперсонал не справляется. Некоторые больницы и врачи оказались вынуждены проводить отсев пациентов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о выделении 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. Он заверил, что половина этих средств будет в срочном порядке использована в здравоохранении и экономике.
Карантин и изоляция стали новым правилом в стране. По всей Италии более 600 человек уже погибли от коронавируса, а общее число зарегистрированных случаев заражения превысило отметку в 10 000 человек.
Тесты на коронавирус проводились в Италии гораздо чаще, чем в других европейских странах. Вирус бьет в первую очередь по пожилым людям. Италия — страна с самым высоким средним возрастом населения среди членов ЕС: почти каждый четвертый итальянец старше 65 лет.
Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе. Так в беседе с изданием «Коррьере делла Сера» доктор Кристьян Салароли подчеркнул остроту ситуации в Италии. По его словам, медикам сегодня приходится выбирать, кого лечить, «в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время».
Другие медработники высказались в Твиттере. Отметим рассказ доктора Даньеле Маккини, который приводит Сильвиа Стрингини: «Возможно, я повторяюсь, но мне хотелось бы покончить с чувством полной безопасности, которое существует вдали от эпицентров эпидемии. Люди убеждены, что „у них" ничего не случится. Европейские СМИ и политики пытаются успокоить людей, хотя на самом деле для спокойствия нет никаких причин».
Далее она публикует твиты врача из отделения интенсивной терапии Бергамо Даньеле Маккини: «Я долгое время размышлял о том, следует ли писать о происходящем в настоящий момент, но в итоге решил, что хранить молчание было бы безответственно. Поэтому я попытаюсь рассказать тем, кто не живет в Бергамо, о том, с чем нам приходится иметь дело в этот период эпидемии Covid-19. Я понимаю, как важно не создавать панику, но я вздрагиваю при мысли о том, что люди не осознают реальной угрозы.
Я сам с некоторым удивлением наблюдал за реорганизацией всей больницы на прошлой неделе, когда наш нынешний враг был еще в тени: помещения постепенно опустели, факультативную деятельность приостановили, а интенсивную терапию «разгрузили» так, чтобы освободить как можно больше коек. Все эти быстрые преобразования погрузили коридоры больницы в сюрреалистичную атмосферу тишины и пустоты. Мы плохо понимали происходящее, поскольку тогда еще не началась война, к ожесточенности которой многие (в том числе и я) оказались не готовы.
Мне до сих пор вспоминается ночной звонок неделю назад, когда я ждал результаты анализа. Беспокойство по поводу одного возможного случая кажется смешным и неоправданным сейчас, когда я уже видел, что будет дальше. Нынешнюю ситуацию не назвать иначе как драматической. В буквальном смысле началась война, и бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас, когда резко выросла потребность в койках, пустовавшие раньше отделения заполняются с впечатляющей скоростью.
Таблички с именами пациентов, которые в прошлом отличались цветом в зависимости от отделения, сегодня все стали красными, и на них мы видим не запланированную или проведенную операцию, а один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.
Скажите мне, какой тип гриппа может привести к такой катастрофе за столь короткое время. При этом до сих пор остаются люди, которые заявляют, что ничего не боятся, игнорируют санитарные предписания, польку те «временно» мешают их нормальной жизни. А страшная эпидемия продолжается. Перед лицом такой трагедии больше не осталось хирургов, урологов и ортопедов — мы все стали просто врачами, частью единой команды, которая дает отпор захлестнувшему нас цунами.
Случаев становится все больше. Мы принимаем по 15-20 человек в день с одним диагнозом. Результаты тестов идут один за другим: положительный, положительный, положительный… И тут экстренные службы рушатся.
Симптомы всегда одни и те же: жар и затрудненное дыхание, жар и кашель, дыхательная недостаточность. Как и результаты рентгена: двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать. Некоторым уже нужна вентиляция легких и их отправляют в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно… Каждый аппарат искусственного дыхания теперь на вес золота.
Персонал истощен. Я вижу усталость на лицах, которые прежде не знали ее, несмотря на высокую нагрузку. Все мы проявляем солидарность и всегда обращаемся к коллегам-терапевтам с вопросом о том, чем можем помочь. Врачи переставляют койки и перевозят пациентов, проводят процедуры вместо медсестер. У тех же стоят слезы в глазах, потому что мы не можем спасти всех.
Больше не осталось расписания и графиков. Социальная жизнь для нас остановилась. Мы не видимся с близкими, чтобы не заразить их. Некоторые из нас уже инфицированы, несмотря на протоколы.
Некоторые родственники наших заразившихся коллег тоже подхватили инфекцию и вынуждены бороться за жизнь. Поэтому нужно запастись терпением, нельзя пойти в театр, музей или спортзал. Нужно пожалеть множество пожилых людей, которых можно тем самым погубить. Мы просто пытаемся принести пользу. Вам следует поступить точно так же: от нас может зависеть жизнь и смерть нескольких десятков человек. Пожалуйста, поделитесь этим обращением. Нам нужно рассказать обо всем, чтобы произошедшее здесь не повторилось по всей Италии».
Джейсон Ван Схор опубликовал рассказ другого итальянского врача: «Я работал в Италии, Великобритании и Австрии, и поэтому не думайте, что случившееся может произойти только в стране третьего мира. Нынешняя ситуация с трудом укладывается в голове, а цифры не могут всего объяснить. Наши больницы накрыла волна Covid-19, они работают на 200% возможностей.
Мы остановили все текущие процедуры, все операционные блоки были переоборудованы в палаты интенсивной терапии и уже не принимают людей или не могут оказать помощь в других экстренных случаях, каких как травмы или инсульты. Здесь сотни пациентов с тяжелыми нарушениями дыхания, у многих из которых нет доступа ни к чему кроме дыхательной маски.
Пациентов старше 65 лет или моложе, но с сопутствующими заболеваниями, даже не диагностируют в интенсивной терапии. Я имею в виду, что их не просто не подключают к аппаратам: во время приема нет никого из отделения. На персонал свалилось столько работы, что он просто не в состоянии этого сделать. Кроме того, люди начинают заболевать и совершенно истощены психологически.
Друзья звонят мне в слезах, потому что люди умирают у них на глазах, а они могут предложить им только кислород. Ортопедам и патологоанатомам дают прочитать брошюру, а потом отправляют к пациентам.
Мы наблюдали такую схему в разных регионах с интервалом в неделю, и нет никаких причин для того, чтобы такая же ситуация не утвердилась повсюду через несколько недель. Все выглядит следующим образом:
1. Несколько положительных случаев, первые мягкие меры, люди все равно собираются в группы, все призывают не паниковать.
2.Несколько случаев дыхательных нарушений средней тяжести и несколько тяжелых случаев, которые требуют подключения к искусственному дыханию. Доступ в отделение интенсивной терапии серьезно ограничивается, чтобы все выглядело нормальным.
3. Появляется тонна пациентов с нарушениями дыхания средней тяжести. Со временем ситуация ухудшается, пациенты начинают заполнять другие отделения.
4. Персонал начинает заболевать, что осложняет работу, а смертность растет из-за всех других случаев, в которых не получается должным образом провести лечение.
Все, что касается лечения пациентов, решающую роль здесь может сыграть лишь одно: не бойтесь жестких мер для обеспечения безопасности людей.
Если правительства не сделают этого, хотя бы обеспечьте безопасность вашей собственной семьи, потому что ваших близких, у которых был диабет, рак или трансплантация, не подключат к аппарату, даже если они еще молоды.
Еще одно типичное отношение заключается в том, чтобы выслушать говорящих такие вещи людей, сказать себе «да, плохо дело», а потом пойти куда-нибудь ужинать, как ни в чем не бывало, потому что вы чувствуете себя в безопасности. Но вы не будете в безопасности, если не примете эту кризисную ситуацию всерьез. Искренне надеюсь, что так плохо, как здесь, нигде больше не будет, но вам лучше приготовиться».
Редакционная статья Atlantico, Франция, перевод ИноСМИ
Тесты на коронавирус проводились в Италии гораздо чаще, чем в других европейских странах. Вирус бьет в первую очередь по пожилым людям. Италия — страна с самым высоким средним возрастом населения среди членов ЕС: почти каждый четвертый итальянец старше 65 лет.
Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе. Так в беседе с изданием «Коррьере делла Сера» доктор Кристьян Салароли подчеркнул остроту ситуации в Италии. По его словам, медикам сегодня приходится выбирать, кого лечить, «в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время».
Другие медработники высказались в Твиттере. Отметим рассказ доктора Даньеле Маккини, который приводит Сильвиа Стрингини: «Возможно, я повторяюсь, но мне хотелось бы покончить с чувством полной безопасности, которое существует вдали от эпицентров эпидемии. Люди убеждены, что „у них" ничего не случится. Европейские СМИ и политики пытаются успокоить людей, хотя на самом деле для спокойствия нет никаких причин».
Далее она публикует твиты врача из отделения интенсивной терапии Бергамо Даньеле Маккини: «Я долгое время размышлял о том, следует ли писать о происходящем в настоящий момент, но в итоге решил, что хранить молчание было бы безответственно. Поэтому я попытаюсь рассказать тем, кто не живет в Бергамо, о том, с чем нам приходится иметь дело в этот период эпидемии Covid-19. Я понимаю, как важно не создавать панику, но я вздрагиваю при мысли о том, что люди не осознают реальной угрозы.
Я сам с некоторым удивлением наблюдал за реорганизацией всей больницы на прошлой неделе, когда наш нынешний враг был еще в тени: помещения постепенно опустели, факультативную деятельность приостановили, а интенсивную терапию «разгрузили» так, чтобы освободить как можно больше коек. Все эти быстрые преобразования погрузили коридоры больницы в сюрреалистичную атмосферу тишины и пустоты. Мы плохо понимали происходящее, поскольку тогда еще не началась война, к ожесточенности которой многие (в том числе и я) оказались не готовы.
Мне до сих пор вспоминается ночной звонок неделю назад, когда я ждал результаты анализа. Беспокойство по поводу одного возможного случая кажется смешным и неоправданным сейчас, когда я уже видел, что будет дальше. Нынешнюю ситуацию не назвать иначе как драматической. В буквальном смысле началась война, и бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас, когда резко выросла потребность в койках, пустовавшие раньше отделения заполняются с впечатляющей скоростью.
Таблички с именами пациентов, которые в прошлом отличались цветом в зависимости от отделения, сегодня все стали красными, и на них мы видим не запланированную или проведенную операцию, а один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.
Скажите мне, какой тип гриппа может привести к такой катастрофе за столь короткое время. При этом до сих пор остаются люди, которые заявляют, что ничего не боятся, игнорируют санитарные предписания, польку те «временно» мешают их нормальной жизни. А страшная эпидемия продолжается. Перед лицом такой трагедии больше не осталось хирургов, урологов и ортопедов — мы все стали просто врачами, частью единой команды, которая дает отпор захлестнувшему нас цунами.
Случаев становится все больше. Мы принимаем по 15-20 человек в день с одним диагнозом. Результаты тестов идут один за другим: положительный, положительный, положительный… И тут экстренные службы рушатся.
Симптомы всегда одни и те же: жар и затрудненное дыхание, жар и кашель, дыхательная недостаточность. Как и результаты рентгена: двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать. Некоторым уже нужна вентиляция легких и их отправляют в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно… Каждый аппарат искусственного дыхания теперь на вес золота.
Персонал истощен. Я вижу усталость на лицах, которые прежде не знали ее, несмотря на высокую нагрузку. Все мы проявляем солидарность и всегда обращаемся к коллегам-терапевтам с вопросом о том, чем можем помочь. Врачи переставляют койки и перевозят пациентов, проводят процедуры вместо медсестер. У тех же стоят слезы в глазах, потому что мы не можем спасти всех.
Больше не осталось расписания и графиков. Социальная жизнь для нас остановилась. Мы не видимся с близкими, чтобы не заразить их. Некоторые из нас уже инфицированы, несмотря на протоколы.
Некоторые родственники наших заразившихся коллег тоже подхватили инфекцию и вынуждены бороться за жизнь. Поэтому нужно запастись терпением, нельзя пойти в театр, музей или спортзал. Нужно пожалеть множество пожилых людей, которых можно тем самым погубить. Мы просто пытаемся принести пользу. Вам следует поступить точно так же: от нас может зависеть жизнь и смерть нескольких десятков человек. Пожалуйста, поделитесь этим обращением. Нам нужно рассказать обо всем, чтобы произошедшее здесь не повторилось по всей Италии».
Джейсон Ван Схор опубликовал рассказ другого итальянского врача: «Я работал в Италии, Великобритании и Австрии, и поэтому не думайте, что случившееся может произойти только в стране третьего мира. Нынешняя ситуация с трудом укладывается в голове, а цифры не могут всего объяснить. Наши больницы накрыла волна Covid-19, они работают на 200% возможностей.
Мы остановили все текущие процедуры, все операционные блоки были переоборудованы в палаты интенсивной терапии и уже не принимают людей или не могут оказать помощь в других экстренных случаях, каких как травмы или инсульты. Здесь сотни пациентов с тяжелыми нарушениями дыхания, у многих из которых нет доступа ни к чему кроме дыхательной маски.
Пациентов старше 65 лет или моложе, но с сопутствующими заболеваниями, даже не диагностируют в интенсивной терапии. Я имею в виду, что их не просто не подключают к аппаратам: во время приема нет никого из отделения. На персонал свалилось столько работы, что он просто не в состоянии этого сделать. Кроме того, люди начинают заболевать и совершенно истощены психологически.
Друзья звонят мне в слезах, потому что люди умирают у них на глазах, а они могут предложить им только кислород. Ортопедам и патологоанатомам дают прочитать брошюру, а потом отправляют к пациентам.
Мы наблюдали такую схему в разных регионах с интервалом в неделю, и нет никаких причин для того, чтобы такая же ситуация не утвердилась повсюду через несколько недель. Все выглядит следующим образом:
1. Несколько положительных случаев, первые мягкие меры, люди все равно собираются в группы, все призывают не паниковать.
2.Несколько случаев дыхательных нарушений средней тяжести и несколько тяжелых случаев, которые требуют подключения к искусственному дыханию. Доступ в отделение интенсивной терапии серьезно ограничивается, чтобы все выглядело нормальным.
3. Появляется тонна пациентов с нарушениями дыхания средней тяжести. Со временем ситуация ухудшается, пациенты начинают заполнять другие отделения.
4. Персонал начинает заболевать, что осложняет работу, а смертность растет из-за всех других случаев, в которых не получается должным образом провести лечение.
Все, что касается лечения пациентов, решающую роль здесь может сыграть лишь одно: не бойтесь жестких мер для обеспечения безопасности людей.
Если правительства не сделают этого, хотя бы обеспечьте безопасность вашей собственной семьи, потому что ваших близких, у которых был диабет, рак или трансплантация, не подключат к аппарату, даже если они еще молоды.
Еще одно типичное отношение заключается в том, чтобы выслушать говорящих такие вещи людей, сказать себе «да, плохо дело», а потом пойти куда-нибудь ужинать, как ни в чем не бывало, потому что вы чувствуете себя в безопасности. Но вы не будете в безопасности, если не примете эту кризисную ситуацию всерьез. Искренне надеюсь, что так плохо, как здесь, нигде больше не будет, но вам лучше приготовиться».
Редакционная статья Atlantico, Франция, перевод ИноСМИ