Atlantico Франция : итальянские врачи рассказывают о кошмаре в больницах из-за эпидемии Covid-19 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алессандро Рота



В Италии бушует эпидемия коронавируса. Зафиксировано уже более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Врачам приходится выбирать, кого лечить, в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время. Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе.



Италия оказалась сильнее всего затронутой коронавирусом среди европейских стран. Больницы захлестнула волна эпидемии. Медучреждения и система здравоохранения, судя по всему, оказались не готовыми к ее масштабам.



Медперсонал не справляется. Некоторые больницы и врачи оказались вынуждены проводить отсев пациентов.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о выделении 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. Он заверил, что половина этих средств будет в срочном порядке использована в здравоохранении и экономике. Италия оказалась сильнее всего затронутой коронавирусом среди европейских стран. Больницы захлестнула волна эпидемии. Медучреждения и система здравоохранения, судя по всему, оказались не готовыми к ее масштабам.Медперсонал не справляется. Некоторые больницы и врачи оказались вынуждены проводить отсев пациентов.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о выделении 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. Он заверил, что половина этих средств будет в срочном порядке использована в здравоохранении и экономике.



Тесты на коронавирус проводились в Италии гораздо чаще, чем в других европейских странах. Вирус бьет в первую очередь по пожилым людям. Италия — страна с самым высоким средним возрастом населения среди членов ЕС: почти каждый четвертый итальянец старше 65 лет.



Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе. Так в беседе с изданием «Коррьере делла Сера» доктор Кристьян Салароли подчеркнул остроту ситуации в Италии. По его словам, медикам сегодня приходится выбирать, кого лечить, «в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время».



Другие медработники высказались в Твиттере. Отметим рассказ доктора Даньеле Маккини, который приводит Сильвиа Стрингини: «Возможно, я повторяюсь, но мне хотелось бы покончить с чувством полной безопасности, которое существует вдали от эпицентров эпидемии. Люди убеждены, что „у них" ничего не случится. Европейские СМИ и политики пытаются успокоить людей, хотя на самом деле для спокойствия нет никаких причин».



Далее она публикует твиты врача из отделения интенсивной терапии Бергамо Даньеле Маккини: «Я долгое время размышлял о том, следует ли писать о происходящем в настоящий момент, но в итоге решил, что хранить молчание было бы безответственно. Поэтому я попытаюсь рассказать тем, кто не живет в Бергамо, о том, с чем нам приходится иметь дело в этот период эпидемии Covid-19. Я понимаю, как важно не создавать панику, но я вздрагиваю при мысли о том, что люди не осознают реальной угрозы.



Я сам с некоторым удивлением наблюдал за реорганизацией всей больницы на прошлой неделе, когда наш нынешний враг был еще в тени: помещения постепенно опустели, факультативную деятельность приостановили, а интенсивную терапию «разгрузили» так, чтобы освободить как можно больше коек. Все эти быстрые преобразования погрузили коридоры больницы в сюрреалистичную атмосферу тишины и пустоты. Мы плохо понимали происходящее, поскольку тогда еще не началась война, к ожесточенности которой многие (в том числе и я) оказались не готовы.



Мне до сих пор вспоминается ночной звонок неделю назад, когда я ждал результаты анализа. Беспокойство по поводу одного возможного случая кажется смешным и неоправданным сейчас, когда я уже видел, что будет дальше. Нынешнюю ситуацию не назвать иначе как драматической. В буквальном смысле началась война, и бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас, когда резко выросла потребность в койках, пустовавшие раньше отделения заполняются с впечатляющей скоростью.



Таблички с именами пациентов, которые в прошлом отличались цветом в зависимости от отделения, сегодня все стали красными, и на них мы видим не запланированную или проведенную операцию, а один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.



Скажите мне, какой тип гриппа может привести к такой катастрофе за столь короткое время. При этом до сих пор остаются люди, которые заявляют, что ничего не боятся, игнорируют санитарные предписания, польку те «временно» мешают их нормальной жизни. А страшная эпидемия продолжается. Перед лицом такой трагедии больше не осталось хирургов, урологов и ортопедов — мы все стали просто врачами, частью единой команды, которая дает отпор захлестнувшему нас цунами.



Случаев становится все больше. Мы принимаем по 15-20 человек в день с одним диагнозом. Результаты тестов идут один за другим: положительный, положительный, положительный… И тут экстренные службы рушатся.



Симптомы всегда одни и те же: жар и затрудненное дыхание, жар и кашель, дыхательная недостаточность. Как и результаты рентгена: двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать. Некоторым уже нужна вентиляция легких и их отправляют в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно… Каждый аппарат искусственного дыхания теперь на вес золота.



Персонал истощен. Я вижу усталость на лицах, которые прежде не знали ее, несмотря на высокую нагрузку. Все мы проявляем солидарность и всегда обращаемся к коллегам-терапевтам с вопросом о том, чем можем помочь. Врачи переставляют койки и перевозят пациентов, проводят процедуры вместо медсестер. У тех же стоят слезы в глазах, потому что мы не можем спасти всех.



Больше не осталось расписания и графиков. Социальная жизнь для нас остановилась. Мы не видимся с близкими, чтобы не заразить их. Некоторые из нас уже инфицированы, несмотря на протоколы.



Некоторые родственники наших заразившихся коллег тоже подхватили инфекцию и вынуждены бороться за жизнь. Поэтому нужно запастись терпением, нельзя пойти в театр, музей или спортзал. Нужно пожалеть множество пожилых людей, которых можно тем самым погубить. Мы просто пытаемся принести пользу. Вам следует поступить точно так же: от нас может зависеть жизнь и смерть нескольких десятков человек. Пожалуйста, поделитесь этим обращением. Нам нужно рассказать обо всем, чтобы произошедшее здесь не повторилось по всей Италии».



Джейсон Ван Схор опубликовал рассказ другого итальянского врача: «Я работал в Италии, Великобритании и Австрии, и поэтому не думайте, что случившееся может произойти только в стране третьего мира. Нынешняя ситуация с трудом укладывается в голове, а цифры не могут всего объяснить. Наши больницы накрыла волна Covid-19, они работают на 200% возможностей.



Мы остановили все текущие процедуры, все операционные блоки были переоборудованы в палаты интенсивной терапии и уже не принимают людей или не могут оказать помощь в других экстренных случаях, каких как травмы или инсульты. Здесь сотни пациентов с тяжелыми нарушениями дыхания, у многих из которых нет доступа ни к чему кроме дыхательной маски.



Пациентов старше 65 лет или моложе, но с сопутствующими заболеваниями, даже не диагностируют в интенсивной терапии. Я имею в виду, что их не просто не подключают к аппаратам: во время приема нет никого из отделения. На персонал свалилось столько работы, что он просто не в состоянии этого сделать. Кроме того, люди начинают заболевать и совершенно истощены психологически.



Друзья звонят мне в слезах, потому что люди умирают у них на глазах, а они могут предложить им только кислород. Ортопедам и патологоанатомам дают прочитать брошюру, а потом отправляют к пациентам.



Мы наблюдали такую схему в разных регионах с интервалом в неделю, и нет никаких причин для того, чтобы такая же ситуация не утвердилась повсюду через несколько недель. Все выглядит следующим образом:



1. Несколько положительных случаев, первые мягкие меры, люди все равно собираются в группы, все призывают не паниковать.



2.Несколько случаев дыхательных нарушений средней тяжести и несколько тяжелых случаев, которые требуют подключения к искусственному дыханию. Доступ в отделение интенсивной терапии серьезно ограничивается, чтобы все выглядело нормальным.



3. Появляется тонна пациентов с нарушениями дыхания средней тяжести. Со временем ситуация ухудшается, пациенты начинают заполнять другие отделения.



4. Персонал начинает заболевать, что осложняет работу, а смертность растет из-за всех других случаев, в которых не получается должным образом провести лечение.



Все, что касается лечения пациентов, решающую роль здесь может сыграть лишь одно: не бойтесь жестких мер для обеспечения безопасности людей.



Если правительства не сделают этого, хотя бы обеспечьте безопасность вашей собственной семьи, потому что ваших близких, у которых был диабет, рак или трансплантация, не подключат к аппарату, даже если они еще молоды.



Еще одно типичное отношение заключается в том, чтобы выслушать говорящих такие вещи людей, сказать себе «да, плохо дело», а потом пойти куда-нибудь ужинать, как ни в чем не бывало, потому что вы чувствуете себя в безопасности. Но вы не будете в безопасности, если не примете эту кризисную ситуацию всерьез. Искренне надеюсь, что так плохо, как здесь, нигде больше не будет, но вам лучше приготовиться».



Редакционная статья Atlantico, Франция, перевод Карантин и изоляция стали новым правилом в стране. По всей Италии более 600 человек уже погибли от коронавируса, а общее число зарегистрированных случаев заражения превысило отметку в 10 000 человек.Тесты на коронавирус проводились в Италии гораздо чаще, чем в других европейских странах. Вирус бьет в первую очередь по пожилым людям. Италия — страна с самым высоким средним возрастом населения среди членов ЕС: почти каждый четвертый итальянец старше 65 лет.Некоторые врачи и медработники рассказали СМИ о трудностях в работе. Так в беседе с изданием «Коррьере делла Сера» доктор Кристьян Салароли подчеркнул остроту ситуации в Италии. По его словам, медикам сегодня приходится выбирать, кого лечить, «в зависимости от возраста и состояния здоровья, как в военное время».Другие медработники высказались в Твиттере. Отметим рассказ доктора Даньеле Маккини, который приводит Сильвиа Стрингини: «Возможно, я повторяюсь, но мне хотелось бы покончить с чувством полной безопасности, которое существует вдали от эпицентров эпидемии. Люди убеждены, что „у них" ничего не случится. Европейские СМИ и политики пытаются успокоить людей, хотя на самом деле для спокойствия нет никаких причин».Далее она публикует твиты врача из отделения интенсивной терапии Бергамо Даньеле Маккини: «Я долгое время размышлял о том, следует ли писать о происходящем в настоящий момент, но в итоге решил, что хранить молчание было бы безответственно. Поэтому я попытаюсь рассказать тем, кто не живет в Бергамо, о том, с чем нам приходится иметь дело в этот период эпидемии Covid-19. Я понимаю, как важно не создавать панику, но я вздрагиваю при мысли о том, что люди не осознают реальной угрозы.Я сам с некоторым удивлением наблюдал за реорганизацией всей больницы на прошлой неделе, когда наш нынешний враг был еще в тени: помещения постепенно опустели, факультативную деятельность приостановили, а интенсивную терапию «разгрузили» так, чтобы освободить как можно больше коек. Все эти быстрые преобразования погрузили коридоры больницы в сюрреалистичную атмосферу тишины и пустоты. Мы плохо понимали происходящее, поскольку тогда еще не началась война, к ожесточенности которой многие (в том числе и я) оказались не готовы.Мне до сих пор вспоминается ночной звонок неделю назад, когда я ждал результаты анализа. Беспокойство по поводу одного возможного случая кажется смешным и неоправданным сейчас, когда я уже видел, что будет дальше. Нынешнюю ситуацию не назвать иначе как драматической. В буквальном смысле началась война, и бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас, когда резко выросла потребность в койках, пустовавшие раньше отделения заполняются с впечатляющей скоростью.Таблички с именами пациентов, которые в прошлом отличались цветом в зависимости от отделения, сегодня все стали красными, и на них мы видим не запланированную или проведенную операцию, а один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.Скажите мне, какой тип гриппа может привести к такой катастрофе за столь короткое время. При этом до сих пор остаются люди, которые заявляют, что ничего не боятся, игнорируют санитарные предписания, польку те «временно» мешают их нормальной жизни. А страшная эпидемия продолжается. Перед лицом такой трагедии больше не осталось хирургов, урологов и ортопедов — мы все стали просто врачами, частью единой команды, которая дает отпор захлестнувшему нас цунами.Случаев становится все больше. Мы принимаем по 15-20 человек в день с одним диагнозом. Результаты тестов идут один за другим: положительный, положительный, положительный… И тут экстренные службы рушатся.Симптомы всегда одни и те же: жар и затрудненное дыхание, жар и кашель, дыхательная недостаточность. Как и результаты рентгена: двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония, двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать. Некоторым уже нужна вентиляция легких и их отправляют в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно… Каждый аппарат искусственного дыхания теперь на вес золота.Персонал истощен. Я вижу усталость на лицах, которые прежде не знали ее, несмотря на высокую нагрузку. Все мы проявляем солидарность и всегда обращаемся к коллегам-терапевтам с вопросом о том, чем можем помочь. Врачи переставляют койки и перевозят пациентов, проводят процедуры вместо медсестер. У тех же стоят слезы в глазах, потому что мы не можем спасти всех.Больше не осталось расписания и графиков. Социальная жизнь для нас остановилась. Мы не видимся с близкими, чтобы не заразить их. Некоторые из нас уже инфицированы, несмотря на протоколы.Некоторые родственники наших заразившихся коллег тоже подхватили инфекцию и вынуждены бороться за жизнь. Поэтому нужно запастись терпением, нельзя пойти в театр, музей или спортзал. Нужно пожалеть множество пожилых людей, которых можно тем самым погубить. Мы просто пытаемся принести пользу. Вам следует поступить точно так же: от нас может зависеть жизнь и смерть нескольких десятков человек. Пожалуйста, поделитесь этим обращением. Нам нужно рассказать обо всем, чтобы произошедшее здесь не повторилось по всей Италии».Джейсон Ван Схор опубликовал рассказ другого итальянского врача: «Я работал в Италии, Великобритании и Австрии, и поэтому не думайте, что случившееся может произойти только в стране третьего мира. Нынешняя ситуация с трудом укладывается в голове, а цифры не могут всего объяснить. Наши больницы накрыла волна Covid-19, они работают на 200% возможностей.Мы остановили все текущие процедуры, все операционные блоки были переоборудованы в палаты интенсивной терапии и уже не принимают людей или не могут оказать помощь в других экстренных случаях, каких как травмы или инсульты. Здесь сотни пациентов с тяжелыми нарушениями дыхания, у многих из которых нет доступа ни к чему кроме дыхательной маски.Пациентов старше 65 лет или моложе, но с сопутствующими заболеваниями, даже не диагностируют в интенсивной терапии. Я имею в виду, что их не просто не подключают к аппаратам: во время приема нет никого из отделения. На персонал свалилось столько работы, что он просто не в состоянии этого сделать. Кроме того, люди начинают заболевать и совершенно истощены психологически.Друзья звонят мне в слезах, потому что люди умирают у них на глазах, а они могут предложить им только кислород. Ортопедам и патологоанатомам дают прочитать брошюру, а потом отправляют к пациентам.Мы наблюдали такую схему в разных регионах с интервалом в неделю, и нет никаких причин для того, чтобы такая же ситуация не утвердилась повсюду через несколько недель. Все выглядит следующим образом:1. Несколько положительных случаев, первые мягкие меры, люди все равно собираются в группы, все призывают не паниковать.2.Несколько случаев дыхательных нарушений средней тяжести и несколько тяжелых случаев, которые требуют подключения к искусственному дыханию. Доступ в отделение интенсивной терапии серьезно ограничивается, чтобы все выглядело нормальным.3. Появляется тонна пациентов с нарушениями дыхания средней тяжести. Со временем ситуация ухудшается, пациенты начинают заполнять другие отделения.4. Персонал начинает заболевать, что осложняет работу, а смертность растет из-за всех других случаев, в которых не получается должным образом провести лечение.Все, что касается лечения пациентов, решающую роль здесь может сыграть лишь одно: не бойтесь жестких мер для обеспечения безопасности людей.Если правительства не сделают этого, хотя бы обеспечьте безопасность вашей собственной семьи, потому что ваших близких, у которых был диабет, рак или трансплантация, не подключат к аппарату, даже если они еще молоды.Еще одно типичное отношение заключается в том, чтобы выслушать говорящих такие вещи людей, сказать себе «да, плохо дело», а потом пойти куда-нибудь ужинать, как ни в чем не бывало, потому что вы чувствуете себя в безопасности. Но вы не будете в безопасности, если не примете эту кризисную ситуацию всерьез. Искренне надеюсь, что так плохо, как здесь, нигде больше не будет, но вам лучше приготовиться».Редакционная статья Atlantico, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 159 раз Комментарии