В Греции начался суд против признания ПЦУ 🔊 Воспроизвести



11 марта в Государственном совете Греческой Республики началось рассмотрение апелляции Панэллинского православного союза на решение Архиерейского собора Элладской Церкви о признании автокефалии так называемой Православной церкви Украины, сообщает



Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено по формальным основаниям – из-за нарушения греческих законов, в частности, статьи 19 Постановления №1/1977 о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции. Вопреки законной процедуре при принятии спорного решения не проводилось голосование, причём решение считалось бы принятым при поддержке квалифицированным большинством голосов (2/3) участников собора. 11 марта в Государственном совете Греческой Республики началось рассмотрение апелляции Панэллинского православного союза на решение Архиерейского собора Элладской Церкви о признании автокефалии так называемой Православной церкви Украины, сообщает МОНИТОР Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено по формальным основаниям – из-за нарушения греческих законов, в частности, статьи 19 Постановления №1/1977 о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции. Вопреки законной процедуре при принятии спорного решения не проводилось голосование, причём решение считалось бы принятым при поддержке квалифицированным большинством голосов (2/3) участников собора. Фактически на соборе было принято необоснованное политически мотивированное решение, поскольку в греческом епископате есть большие разногласия по поводу признания ПЦУ. Предстоятель ЭПЦ архиепископ Афинский Иероним II опасался провала голосования, поэтому объявил о признании ПЦУ волюнтаристским методом – без соблюдения процедуры. Неудивительно, что письменное решение Собора до сих пор не опубликовано.



Реальные шансы на отмену этого решения Госсоветом Греции невелики, поскольку Элладская Православная Церковь зависит и от Константинополя, и от греческого правительства. Так, именно правительство, а не сама церковь, назначает епархиальных митрополитов. То есть, по сути, ЭПЦ признанием ПЦУ выразило не волю клира и, тем более, прихожан, а политическую позицию правительства Греции, которое, в свою очередь, находится под сильным влиянием США.



Тем не менее судебный процесс имеет важное значение, поскольку показывает, что Греция в своем признании ПЦУ далеко не едина. 8 марта 2020 года, в Неделю Торжества Православия, клирик Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, настоятель храма в честь Богородицы Одигитрии протопресвитер Матфей Вулканеску анафематствовал Епифания Думенко и учение о «первенстве без равенства» Константинопольского патриарха.



В Православном мире многие всё больше осознают всю глубину заблуждений Константинополя и считают, что притязания Фанара на главенство в Церкви – уже полноценная ересь, угрожающая самой Церкви. monitor-ua.com Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: православие, патриарх, РПЦ, монастыри, раскол, Фанар, Афон География: Украина — статья прочитана 210 раз Комментарии