Участники контактной группы по Донбассу в Минске договорились создать новую площадку переговоров 🔊 Воспроизвести



Участники контактной группы на встрече в Минске договорились создать специальный механизм для обсуждения вопросов в рамках политической группы.



Об этом сообщили



Там отметили, что участниками группы «впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы».



«Ещё одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с комплексом мер», — цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.



По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, «не имеет значения, как будет называться этот орган».



«Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины», — приводит её слова ТАСС.



Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения. Участники контактной группы на встрече в Минске договорились создать специальный механизм для обсуждения вопросов в рамках политической группы.Об этом сообщили RT в Министерстве иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.Там отметили, что участниками группы «впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы».«Ещё одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с комплексом мер», — цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, «не имеет значения, как будет называться этот орган».«Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины», — приводит её слова ТАСС.Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 102 раза Комментарии