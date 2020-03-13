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Лiга.net: украинскую армию невозможно привести к стандартам НАТО в ближайшее время
Адаптация украинской армии к стандартам НАТО — цель амбициозная, но недостижимая в ближайшее время, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Как пишет «Лiга», Таран также добавил, что сегодня даже в армиях стран — членов НАТО не воплощены все стандарты альянса.
Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО — амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель. Как пишет «Лiга», министр добавил, что сейчас Минобороны должно сосредоточиться на максимальном обеспечении способности вооружённых сил Украины взаимодействовать с силами альянса.
Таран также пояснил, что, по его мнению, сегодня даже в странах — членах НАТО не воплощены все стандарты альянса.
Как отмечает издание, конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия, Таран отказался, поскольку в момент разговора с журналистами был «не настроен на общение».
Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
География: Украина
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