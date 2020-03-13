Лiга.net: украинскую армию невозможно привести к стандартам НАТО в ближайшее время 🔊 Воспроизвести Reuters



Адаптация украинской армии к стандартам НАТО — цель амбициозная, но недостижимая в ближайшее время, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Как пишет «Лiга», Таран также добавил, что сегодня даже в армиях стран — членов НАТО не воплощены все стандарты альянса.



Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО — амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель. Как пишет «Лiга», министр добавил, что сейчас Минобороны должно сосредоточиться на максимальном обеспечении способности вооружённых сил Украины взаимодействовать с силами альянса.



Таран также пояснил, что, по его мнению, сегодня даже в странах — членах НАТО не воплощены все стандарты альянса.



Как отмечает издание, конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия, Таран отказался, поскольку в момент разговора с журналистами был «не настроен на общение».



Оригинал новости ИноТВ Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО — амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель. Как пишет «Лiга», министр добавил, что сейчас Минобороны должно сосредоточиться на максимальном обеспечении способности вооружённых сил Украины взаимодействовать с силами альянса.Таран также пояснил, что, по его мнению, сегодня даже в странах — членах НАТО не воплощены все стандарты альянса.Как отмечает издание, конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия, Таран отказался, поскольку в момент разговора с журналистами был «не настроен на общение». russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, стандарты, ВСУ География: Украина — статья прочитана 147 раз Комментарии