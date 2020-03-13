В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке 🔊 Воспроизвести



Американский Альянс производителей энергоносителей проведет расследование, не демпинговали ли Россия, Саудовская Аравия и другие страны на рынке нефти, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм в интервью Fox Business, сообщает



По его словам, Москва и Эр-Рияд наводняют рынок нефтью и "атакуют" американских производителей.



"Они пользуются преимуществом пандемии коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее. Можем ли мы их остановить? Конечно, можем", — заявил Хамм.



Срыв сделки ОПЕК+



На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Американский Альянс производителей энергоносителей проведет расследование, не демпинговали ли Россия, Саудовская Аравия и другие страны на рынке нефти, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм в интервью Fox Business, сообщает РИА Новости По его словам, Москва и Эр-Рияд наводняют рынок нефтью и "атакуют" американских производителей."Они пользуются преимуществом пандемии коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее. Можем ли мы их остановить? Конечно, можем", — заявил Хамм.На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Москва не согласилась с предложением картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются прежние обязательства.



В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия, наоборот, намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.



Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Эр-Рияд предложил поставлять в Европу нефть марки Arab Light по цене около 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.



Кроме того, как отмечалось в публикации, европейские нефтеперерабатывающие заводы получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 158 раз Комментарии