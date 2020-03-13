Литовские экономисты прогнозируют последствия кризиса и коронавируса 🔊 Воспроизвести



В связи с пандемией коронавируса в мире вероятность рецессии экономики Евросоюза (ЕС) растёт с каждым днём, говорит экономист Luminor Жигимантас Маурицас.



По его словам, исторические данные по прежним эпидемиям показывают, что затронутые ими страны обычно сталкиваются с рецессией, однако хорошая новость заключается в том, что обычно это продолжается один или два квартала, потому что экономическое воздействие эпидемий бывает наиболее сильным в первые месяцы.



"Если Литва не станет еще одним эпицентром эпидемии, и мы выкрутимся с небольшим числом случаев (заражения – ред.), то есть немалая вероятность вообще рецессии избежать. Литва не слишком зависима от международного туризма, сектор авиатранспорта тоже не слишком важен, кроме того, наша промышленность не очень сильно интегрирована в мировые цепочки поставок", – сказал BNS Ж. Маурицас. В связи с пандемией коронавируса в мире вероятность рецессии экономики Евросоюза (ЕС) растёт с каждым днём, говорит экономист Luminor Жигимантас Маурицас.По его словам, исторические данные по прежним эпидемиям показывают, что затронутые ими страны обычно сталкиваются с рецессией, однако хорошая новость заключается в том, что обычно это продолжается один или два квартала, потому что экономическое воздействие эпидемий бывает наиболее сильным в первые месяцы."Если Литва не станет еще одним эпицентром эпидемии, и мы выкрутимся с небольшим числом случаев (заражения – ред.), то есть немалая вероятность вообще рецессии избежать. Литва не слишком зависима от международного туризма, сектор авиатранспорта тоже не слишком важен, кроме того, наша промышленность не очень сильно интегрирована в мировые цепочки поставок", – сказал BNS Ж. Маурицас. По его словам, об этом свидетельствует и ситуация в Китае, где уже по большей части прекратившееся торможение промышленности очень незначительно затрагивает Литву. Экономист сказал, что в Литве лишь несколько предприятий испытывают трудности с получением компонентов из Китая, между тем другие предприятия даже получают больше заказов, потому что из-за опозданий поставок из Китая приходится искать альтернативы, причём за них нередко соглашаются платить дороже.



"Я считаю, что если Литва не станет ещё одним эпицентром вируса, то рост экономики замедлится – вероятно, до нуля процентов, возможно, в первом и втором кварталах мы испытаем формальную рецессию, однако в конце года экономика придёт в себя, и мы закончим год с общим плюсом. Если наш сценарий будет похож на итальянский, то избежать рецессии нам, скорее всего, не удастся", – утверждает экономист.



Правда, по словам Ж. Маурицаса, даже во втором случае рецессия не должна быть долговременной.



"Если посмотреть на случаи в прошлом: вспышку SARS в 2003 году, свиной грипп в 2009 году, даже испанский грипп, который унёс 50 тысяч жизней, – их наиболее активный период продолжался до двух недель. Иногда эпидемии возобновляются, однако в таком случае их экономическое воздействие уже бывает слабее, потому что замедление экономики обуславливается не только распространением вируса, но и сопровождающими эмоциями. Когда мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, реакция наносит больше вреда, чем просто вспышка заболевания", – объяснил Ж. Маурицас.



Он также подчеркнул, что следующий за эпидемией год в экономическом смысле обычно бывает впечатляющими, так как Центробанки и правительства предпринимают меры стимулирования и рост экономики превышает потенциал.



"Я бы не удивился, если в Литве в следующем году рост экономики составит 4% или даже больше", – прогнозировал Ж. Маурицас.



Правительство Литвы в четверг решило из-за угрозы коронавируса остановить на две недели деятельность всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга в стране, запретить поездки в некоторые государства.



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Вспышка коронавируса замедлит рост мировой экономики в этом году, однако она не должна спровоцировать такой экономический кризис, что охватил планету десять лет назад. И всё же такой сценарий возможен только в том случае, если государства примут все скоординированные, включая и фискальные, меры, говорит главный экономист Swedbank.



По словам Нериюса Мачюлиса, заметные уже сейчас признаки: сокращение числа путешествий, перебои поставок из Китая, – показывают, что рост мировой экономики будет самым медленным за период с 2009 года.



"Пока всё ещё наиболее вероятно, что это будет рост, и он должен составить 1,5% – это в два раза медленнее, чем в 2019 году, когда мировой ВВП вырос на 3% (...) Всё ещё наиболее вероятный сценарий – это кратковременный шок в первом полугодии нынешнего года, который заметно урезает годовые тенденции роста, но это не перейдёт в мировой кризис 2008-2009 годов", – сказал BNS Н. Мачюлис.



По его словам, пока вполне реально ожидать, что во втором полугодии нынешнего года будет отмечаться повышение экономической активности, то есть будут отменены карантины, увеличится поток туристов, из-за закрытых ресторанов не будет снижаться внутренний спрос, поэтому после кратковременной встряски ожидается довольно быстрое восстановление.



"Средства есть, деньги есть, нужна только разумная воля в этой ситуации для того, чтобы это не перешло в большой мировой кризис, а ограничилось просто кратковременным экономическим шоком", – подытожил экономист.



По словам Н. Мачюлиса, если не удастся остановить распространение в течение нескольких ближайших месяцев и он будет распространяться дальше, то экономические последствия будут глубже, продолжительнее, "возможно, перерастут в повышение уровня безработицы, и здесь уже нужно будет говорить о спаде мировой экономики".



Н. Мачюлис говорит, что экономики части государств всё же окажутся в состоянии кратковременной рецессии.



"Определение рецессии такое: сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. Такой сценарий возможен. В первые два квартала и в Китае, и в США, и во многих государствах Евросоюза (ЕС) – там, скорее всего, будет так называемая техническая рецессия. Так что и США, и Италия, и Германия, например, могут оказаться в технической рецессии, но это не означает, что это перейдёт в широкомасштабный экономический кризис", – сказал экономист.



В мире установлено более 126,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4,6 тыс. пациентов умерло. В Литве установлены три случая заражения этим вирусом. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, распространение, коронавирус — статья прочитана 185 раз Комментарии