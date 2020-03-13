Провоцируют волну паники. Эксперт сравнил влияние коронавируса на экономику с терактом 9/11 🔊 Воспроизвести



Колебания цен на нефть не самое важное следствие объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. Впрочем, информационный эффект от эпидемии, вероятно, такой же, как после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом в беседе с НСН заявил экономист Валентин Катасонов, передает



По его словам, решение ВОЗ признать глобальный масштаб угрозы китайской пневмонии может иметь долгосрочные последствия, о которых никто и не задумывался.



— С моей точки зрения, феномен коронавируса сопоставим с феноменом 11 сентября 2001 года, — сказал Катасонов.



При этом эксперт заявил, что оценивать события с точки зрения волатильности цен на топливо и валютных курсов очень недальновидно. Колебания цен на нефть не самое важное следствие объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. Впрочем, информационный эффект от эпидемии, вероятно, такой же, как после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом в беседе с НСН заявил экономист Валентин Катасонов, передает ЛАЙФ По его словам, решение ВОЗ признать глобальный масштаб угрозы китайской пневмонии может иметь долгосрочные последствия, о которых никто и не задумывался.— С моей точки зрения, феномен коронавируса сопоставим с феноменом 11 сентября 2001 года, — сказал Катасонов.При этом эксперт заявил, что оценивать события с точки зрения волатильности цен на топливо и валютных курсов очень недальновидно. — Это всё-таки некая операция мировой закулисы, которая нацелена не на то, чтобы добиться каких-то временных конкурентных преимуществ на мировом рынке. Это попытка запустить новую волну паники, создать атмосферу неуверенности и ужаса в обществе, — подчеркнул экономист.



Волновать население больше должно то, как за ширмой нагнетания атмосферы ужаса "закулиса будет и дальше выстраивать мировое тоталитарное общество" вроде того, что описано в книгах Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, заключил эксперт.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. life.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, товары, пандемия, паника — статья прочитана 169 раз Комментарии