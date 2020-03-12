В Италии обратились к Путину с просьбой о помощи

Ассоциация просит итальянское правительство в срочном порядке обеспечить население юга Италии масками, одноразовыми перчатками, очками и стерилизаторами, рекомендуя обратиться за помощью к РФ.



«Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации — стране, все еще мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии», — говорится в обращении.



Тирелли отметил, что ситуация с коронавирусом может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. По его словам, в стране растет недовольство Евросоюзом, и широкие слои населения поддерживают Россию.



Как сообщал «Рамблер», Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в стране зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв превысило 630 человек.