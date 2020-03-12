В Италии обратились к Путину с просьбой о помощи

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву») обратилась к России с просьбой выслать в Италию гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает .
«Европейский союз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии. Мы считаем, что Италия должна обратиться к России как стране-партнеру. Мы просим у Путина направить в Неаполь груз масок с фильтрами и наборов по предотвращению заражения», — сказал глава организации Александро Мария Тирелли, его слова приводит РИА «Новости».
Ассоциация просит итальянское правительство в срочном порядке обеспечить население юга Италии масками, одноразовыми перчатками, очками и стерилизаторами, рекомендуя обратиться за помощью к РФ.
«Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации — стране, все еще мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии», — говорится в обращении.
Тирелли отметил, что ситуация с коронавирусом может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. По его словам, в стране растет недовольство Евросоюзом, и широкие слои населения поддерживают Россию.
Как сообщал «Рамблер», Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в стране зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв превысило 630 человек.
«Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации — стране, все еще мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии», — говорится в обращении.
Тирелли отметил, что ситуация с коронавирусом может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. По его словам, в стране растет недовольство Евросоюзом, и широкие слои населения поддерживают Россию.
Как сообщал «Рамблер», Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в стране зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв превысило 630 человек.