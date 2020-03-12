Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом 🔊 Воспроизвести



Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК, сообщает



Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.



"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", — сказал он.



При этом Чапутович не согласился с мнением польских политиков, обвиняющих Москву в развязывании войны наравне с Гитлером, однако заявил, что СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу.



"Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает", — цитирует его РБК. Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК, сообщает РИА Новости Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны."Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", — сказал он.При этом Чапутович не согласился с мнением польских политиков, обвиняющих Москву в развязывании войны наравне с Гитлером, однако заявил, что СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу."Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает", — цитирует его РБК. По мнению Чапутовича, война началась в 1939 году после того, как Германия, а затем якобы Советский Союз напали на Польшу.



В Варшаве нередко принижают вклад СССР в победу над нацизмом или вовсе обвиняют Москву в развязывании войны. Так, в начале года польский сейм принял резолюцию, возлагающую на Советский Союз ответственность за события 1939-1941 годов наравне с гитлеровской Германией. Более того, замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" Варшавы на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.



Месяц спустя посол Польши в Берлине Анджей Пшилебский заявил, что не Москва, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны. СССР же, по мнению посла, якобы извлек наибольшую выгоду из победы над Гитлером, "оккупировав и подчинив" себе ряд государств.



Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что настоящих виновников войны назвали на Нюрнбергском трибунале, а позиция Варшавы лишь демонстрирует, как идеология побеждает правду. Комментируя слова Пшилебского, дипломат заявила, что польские власти заигрались.



Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, назвал попытки Варшавы сделать из СССР виновников начала войны неприемлемыми и бесперспективными. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, МИД География: Польша — статья прочитана 220 раз Комментарии