Г. Науседа из-за угрозы коронавируса отменил поездку в Украину 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложит запланированный на следующую неделю визит в Украину.



Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.



В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.



Г. Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется. Литовский президент Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложит запланированный на следующую неделю визит в Украину.Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.Г. Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется. Категории: политика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: президент, визит, контроль, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии