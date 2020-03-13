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Г. Науседа из-за угрозы коронавируса отменил поездку в Украину
Литовский президент Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложит запланированный на следующую неделю визит в Украину.
Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.
В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.
Г. Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.
Категории: политика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: президент, визит, контроль, распространение, коронавирус
География: Литва
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