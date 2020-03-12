Минтранс Литвы предлагает отменить все рейсы в Италию, а если потребуется – и другие 🔊 Воспроизвести



Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает остановить рейсы из Литвы в Италию и обратно, а если будет необходимость – и в другие страны и из них, сообщили BNS в министерстве.



"Министерство готово незамедлительно остановить рейсы в Италию и из нее, а если потребуется, то и из других стран. Окончательное действие будет ясно после решения Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям", – сказала BNS советник министра Алдона Виолетта Гринене.



Пока только ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair летает из Вильнюса в Рим (четвергам) и в Бергамо (пятница), из Каунаса в Милан (14 марта), в четверг в Каунас должен прибыть самолет авиакомпании из Болонии.



Поскольку итальянское правительство в связи с распространением коронавируса утвердило строгие меры карантина по всей территории страны, во вторник Ryanai объявила, что с 14 марта по 8 апреля останавливает все международные рейсы в Италию, а венгерская Wizz Air – с 10 марта по 3 апреля. Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает остановить рейсы из Литвы в Италию и обратно, а если будет необходимость – и в другие страны и из них, сообщили BNS в министерстве."Министерство готово незамедлительно остановить рейсы в Италию и из нее, а если потребуется, то и из других стран. Окончательное действие будет ясно после решения Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям", – сказала BNS советник министра Алдона Виолетта Гринене.Пока только ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair летает из Вильнюса в Рим (четвергам) и в Бергамо (пятница), из Каунаса в Милан (14 марта), в четверг в Каунас должен прибыть самолет авиакомпании из Болонии.Поскольку итальянское правительство в связи с распространением коронавируса утвердило строгие меры карантина по всей территории страны, во вторник Ryanai объявила, что с 14 марта по 8 апреля останавливает все международные рейсы в Италию, а венгерская Wizz Air – с 10 марта по 3 апреля. Авиакомпании по собственной инициативе отзывают многие рейсы из Литвы. В четверг не состоятся рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский Саутенд и из него.



В связи со вспышками коронавируса COVID-19 в мире постоянно отзывается часть рейсов.



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В четверг были отозваны запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно.



На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.



Руководитель службы наземного обслуживания SAS в странах Балтии Тадас Милюкас уточнил BNS, что отозвано по одному рейсу в четверг утром, однако послеобеденные рейсы состоятся.



"Отозван один рейс из Вильнюса в Копенгаген и один рейс из Паланги в Копенгаген, но следующий рейс сегодня из Паланги и последующий рейс из Вильнюса в Копенгаген состоятся", – сказал он BNS.



Он не мог уточнить причин отмены рейсов.



В четверг не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.



По данным BNS, Turkish Airlines также намерена отозвать рейсы из Вильнюса в Стамбул 25 и 31 марта, однако все остальные запланированные рейсы должны состояться.



В Каунасском аэропорту нет отмененных рейсов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: отмена, авиарейсы, коронавирус География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии