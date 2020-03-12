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Вильнюс закрывает на пять недель детские сады и школы
Вильнюсское городское самоуправление закрывает на пять недель деятельность различных образовательных учреждений, закрывает публичные пространства развлечений.
Мэрия сообщила, что по указанию директор администрации Повиласа Подярскиса сегодня было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих пространств развлечений.
Категории: общество, чп и криминал, образование
Ключевые слова: школы, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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