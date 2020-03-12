Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объёмы промышленного производства в Литве в январе сокращались быстрее, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.



Промпроизводство за год – в январе по сравнению с январём 2019 года – сократилось на 4%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



В Латвии промышленность уменьшилась на 4,5%, Эстония новые данные не привела.



За месяц – в январе по сравнению с декабрём – промышленность в Литве сократилась на 1,8%, в Латвии – на 1,9%.



Во всём ЕС промышленность за год сократилась на 1,5%, за месяц – выросла на 2%.



* * *



Цена на электроэнергию в феврале в Литве снизилась на одну десятую и была ниже, чем в Латвии или Эстонии. В прошлом месяце цены во всех странах Балтии были самыми низкими за последние восемь лет. Объёмы промышленного производства в Литве в январе сокращались быстрее, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.Промпроизводство за год – в январе по сравнению с январём 2019 года – сократилось на 4%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.В Латвии промышленность уменьшилась на 4,5%, Эстония новые данные не привела.За месяц – в январе по сравнению с декабрём – промышленность в Литве сократилась на 1,8%, в Латвии – на 1,9%.Во всём ЕС промышленность за год сократилась на 1,5%, за месяц – выросла на 2%.* * *Цена на электроэнергию в феврале в Литве снизилась на одну десятую и была ниже, чем в Латвии или Эстонии. В прошлом месяце цены во всех странах Балтии были самыми низкими за последние восемь лет. В феврале средняя цена на электроэнергию в Литве снизилась на 10% до 27,8 евро за киловатт-час, в Латвии – на 9% до 28,1 евро за киловатт-час, в Эстонии – на 9% до 28,1 евро за киловатт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



Во всей торговой зоне Nord Pool средняя цена на электроэнергию в феврале снизилась в среднем на 46% до 13,1 евро. В Северных странах средняя цена была 15,8 евро, поэтому разница в ценах между Северными и Балтийскими странами в среднем увеличилась до 12 евро.



В феврале потребление электричества в странах Балтии достигло 2,4 тыс. гигаватт-часа и было на 6% меньше, чем в январе. Все три страны Балтии вместе взятые выработали 57% необходимой им электроэнергии.



* * *



Один из учредителей литовской компании железнодорожных услуг LGC Cargo – компания Baltloco, находящаяся под контролем Сергея Гречука, получила лицензию перевозчика и будет добиваться перевозок грузов по железным дорогам в некоторых странах Европы.



Эту информацию подтвердил BNS глава Baltloco и LGC Cargo Сергей Грачёв.



"Мы попросили (Администрацию транспортной безопасности Литвы – BNS) и получили лицензию. Сейчас попросим нас сертифицировать. Документы уже переданы. Мы планируем возить грузы Европе", – сказал BNS С. Грачёв.



Он сказал, что еще не может ответить на вопрос о том, будет ли Baltloco запрашивать мощности железнодорожных перевозок в Литве.



"Я пока не могу сказать, попросим или нет, наша с этой компанией стратегия заключается в том, чтобы участвовать в европейских перевозках(...). Это могут быть Румыния, Хорватия, Венгрия. Мы могли бы перевозить различные грузы – уголь, руду, разные. Это были бы сыпучие грузы", – отметил С. Грачёв.



Мощности на перевозки в Литве не получает и другая компания под руководством С. Грачёва – литовская LGC Cargo, поскольку через своего крупнейшего акционера, которым является латвийская компания Baltic Transit Service, она косвенно связана с известными латвийскими политиками и "Российскими железными дорогами" (РЖД). Председателем правления этой компании и одним из акционеров является бывший глава литовской государственной ж/д компании Стасис Дайлидка.



Ей было отказано потому, что бизнес-планы LGC Cargo имени признаки транзита, а Литовский кодекс железнодорожного транспорта предусматривает исключение для транзита из третьих стран – его может осуществлять лишь компания, контролируемая государством.



Учрежденная в 2011 году Baltloco до сих пор не осуществляла деятельность. В 2018 году она не указала никакой выручки, но сообщила, что понесла 4,6 тыс. евро чистых убытков. Однако ее долговременное имущество выросло в 10 раз до 41,5 тыс. евро. Отчеты за 2019 год еще не представлены.



* * *



Финская компания технологий в сферах переработки полезных ископаемых Metso, открывшая в прошлом году в Вильнюсе центр бизнес-услуг, в этом году в Шяуляй планирует оборудовать завод резины и полиуретановых изделий, трудоустроить 200 человек.



В документах оценки влияния на окружающую среду говорится, что на предприятии планируется производить различные резиновые изделия, например, вкладыши с металлическими вставками, а также продукцию из полиуретана – различные сита, скребки транспортеров.



Планирующиеся мощности производства составят 4 тыс. тонн резиновых и 3 тыс. тонн полиуретановых изделий в год.



В октябре прошлого года Metso открыла в Вильнюсе центр Metso Business Services, в нем трудоустроены несколько десятков специалистов финансового учета и логистики. По данным литовского Фонда социального страхования, сейчас в нем работает 91 человек, средняя зарплата в январе составила 2 975 евро.



Финская Metso поставляет оборудование и услуги для переработки природных ресурсов и добывающей отрасли, а также производственным предприятиям. Продажи компании в 2018 году составили почти 3,2 млрд евро, у нее более 14 тыс. работников в более чем 50 странах мира.



* * *



В воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси. В этом месяце Беларусь планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза.



"Пятнадцатого марта танкер Vernadsky Prospect ("Вернадский Проспект") доставит на нефтетерминал в Клайпеде около 80 тыс. тонн сырьевой нефти", – сообщила BNS представитель оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta по связям с общественностью Оринта Баркаускайте.



Танкер должен доставить новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу "Нафтан" российскую нефть, как и прежнее судно, прибывшее в марте.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Vernadsky Prospect, ходящее под либерийским флагом, идет из российского Приморска, где грузит нефть компания "Транснефть".



Еще два танкера должны прибыть в Клайпеду 19-21 и 29-30 марта, сообщил BNS представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (она доставляет нефть из Клайпеды в Беларусь) Мартинас Бурба.



По неофициальным данным, эта нефть также будет из России, ее заказал "Нафтан".



Беларусь заявила о намерении ежемесячно закупать минимум по два танкера нефти, даже, если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются.



В начале этой неделе концерн "Белнефтехим", координирующий деятельность белорусской нефтяной промышленности, сообщил, что в марте импорт нефти будет увеличен в объеме до двух третей потребности страны – до 1 млн тонн, включая 300 тыс. тонн, доставляемых через Клайпеду.



В Клайпеду из Приморска 4 марта прибыло судно Front Ocelot, а в конце января судно Breiviken, доставившее норвежскую нефть.



После того, как в этом году Россия значительно снизила поставки нефтесырья по трубопроводам в Беларусь, президент Александр Лукашенко дал указание искать альтернативы.



* * *



В 2019 году совокупные доходы литовского рынка почтовых и курьерских услуг выросли на 11,7% до 191,07 млн евро, а крупнейшую долю на рынке занимали госпочта Lietuvos pastas (36,3%), DPD Lietuva (18%), DHL Lietuva (12,1%).



Доходы за один лишь четвертый квартал прошлого года составили 55 млн евро – на 7,6% больше, чем в январе-декабре 2018 года, сообщила Служба регулирования связи (СРС).



В прошлом году в 2,6 раза выросло количество почтоматов – в целом в Литве действовало 550 почтоматов, против 214 в 2018 году. Количество международных отправлений за год выросло на 34% до 3,4 млн., а количество получаемых международных посылок выросло на 19,6% до 2,9 млн.



Инвестиции в почтовые услуги выросли в 2,2 раза до 12 млн евро. По данным СРС, на это повлияли инвестиции Lietuvos pastas в строительство центра распределения почтовых отправлений и инвестиции прочих почтовых операторов в расширение сети почтоматов. Больше всего терминалов самообслуживания было у компании Omniva (54,5%), Lietuvos pastas (29,5%) и DPD Lietuva (15,5%). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии