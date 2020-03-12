Литва усилит санитарный контроль на границах из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Valstyb4s sienos apsaugos tarnyba



Санитарно-информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Контролем займется пограничная служба и офицеры специального назначения. Литва с четверга усилит санитарный контроль на границах с Польшей и Латвией из-за распространения коронавируса, сообщает



Планируется, что с 18:00 по литовскому времени будут установлены десять санитарно-информационных пунктов.



"С сегодняшнего дня санитарные информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Служба будет осуществляться сотрудниками пограничной охраны и отделения специального назначения", - сказала глава МВД Рита Тамашунене. Санитарно-информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Контролем займется пограничная служба и офицеры специального назначения. Литва с четверга усилит санитарный контроль на границах с Польшей и Латвией из-за распространения коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.Планируется, что с 18:00 по литовскому времени будут установлены десять санитарно-информационных пунктов."С сегодняшнего дня санитарные информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Служба будет осуществляться сотрудниками пограничной охраны и отделения специального назначения", - сказала глава МВД Рита Тамашунене. С 4 марта Служба охраны государственной границы (VSAT) выдает пассажирские карточки для заполнения тем, кто посещал зараженные регионы в течение 14 дней. Проверка будет проходить по принципу профилирования и будет распространяться на автомобили и пассажиров из групп риска: туристы, покидающие пострадавшие районы, пассажирские автобусы, микроавтобусы, грузовые машины.



В VSAT отметили, что наблюдение на внешней границе ЕС проще, потому что транспортные средства и люди проходят через контрольно-пропускные пункты. С Польшей Литва договорилась о координации действий санитарного контроля, однако со стороны Латвии подвижек нет.



В Литве пока зафиксированы три случая заражения коронавирусом. О первом было объявлено в конце февраля – жительница Шяуляя, вернувшаяся из Вероны. Два других случая были обнаружены в начале этой недели. Заболевшими оказались муж и жена из Каунаса, которые тоже вернулись из Италии.



В конце декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Организация 11 марта объявила о пандемии.



По данным ВОЗ, число зараженных составляет около 120 тысяч человек в 114 странах, скончались чуть больше четырех тысяч, большинство выздоровели.



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Балтийские страны будут координировать действия в борьбе с угрозой коронавируса – они будут обмениваться информацией о путешествующих в зоны риска, эпидемиологической ситуации, мерах, которые принимают страны, сообщило в четверг литовское Министерство здравоохранения.



В соглашении по пандемии нового коронавируса (COVID-19), подписанном министрами здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии, Балтийские страны выражают солидарность и обещают взаимную помощь в реагировании и борьбе с возникающими угрозами.



Планируется обмениваться информацией о путешествующих, возвращающихся из зон риска, или едущих в них, а также обмен медицинской, эпидемиологической информацией, оперативное извещение о принятых мерах, обмен информацией, предоставляемой общественности.



В плане намечается "обеспечить слаженное и надежное международное передвижение с необходимыми мерами предосторожности", одновременно акцентируется, что возможный контроль за путешествующими на внутренних границах может основываться на реальных угрозах общественному здоровью и тесно согласуется с соседними государствами.



Министры также обсудили регулярный обмен видео-звонками экспертов и на уровне министров.



В мире активно растет число заболеваний COVID-19, в Литве до сих пор зарегистрированы три случая коронавируса, в Эстонии - 16, в Латвии – девять жителей. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: профилактика, граница, Китай, литовцы, вирус, пандемия — статья прочитана 139 раз Комментарии