У компаний Литвы из-за кризиса, есть возможность отложить налоговые обязательства 🔊 Воспроизвести



Поскольку часть бизнеса подсчитывает убытки от коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что есть возможность переноса уплаты налогов, однако каждое предприятие будет оцениваться индивидуально. Он также подчеркнул, что государство не готовится предоставлять субсидии бизнесу.



"Мы можем сказать, что если кто-то думает, что государство начнет раздавать субсидии или поддерживать, и подменять потребителей, когда государство становится потребителем, то такого точно не будет, но в отношении отдельных отраслей идут переговоры, (...) выявляются риски и рассматривается, как можно облегчить бремя", – сказал премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas.



"Если возникнет проблема безработицы, мы также к этому готовы, если возникнут проблемы у компаний с выполнением налоговых обязательств, то могу подчеркнуть очень ответственно, что Государственная налоговая инспекция будет подходить к каждому случаю индивидуально, со всеми возможными правовыми мерами – возможностью отложить обязательства, распределения графика, точно не будет так, как в ситуации с компанией, которая из-за коронавируса сталкивается с экономическими трудностями, санкциями, неудобствами или преследованием", – добавил он. Поскольку часть бизнеса подсчитывает убытки от коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что есть возможность переноса уплаты налогов, однако каждое предприятие будет оцениваться индивидуально. Он также подчеркнул, что государство не готовится предоставлять субсидии бизнесу."Мы можем сказать, что если кто-то думает, что государство начнет раздавать субсидии или поддерживать, и подменять потребителей, когда государство становится потребителем, то такого точно не будет, но в отношении отдельных отраслей идут переговоры, (...) выявляются риски и рассматривается, как можно облегчить бремя", – сказал премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas."Если возникнет проблема безработицы, мы также к этому готовы, если возникнут проблемы у компаний с выполнением налоговых обязательств, то могу подчеркнуть очень ответственно, что Государственная налоговая инспекция будет подходить к каждому случаю индивидуально, со всеми возможными правовыми мерами – возможностью отложить обязательства, распределения графика, точно не будет так, как в ситуации с компанией, которая из-за коронавируса сталкивается с экономическими трудностями, санкциями, неудобствами или преследованием", – добавил он. Премьер также упомянул, что у правительства есть планы того, как при необходимости поощрять экономику страны, внутренний спрос, но деталей не называл.



"Пока не о чем говорить, экономика страны прочная, финансы также достаточно хорошо контролируются", – подчеркнул премьер.



Он также сказал, что нет оснований говорить о каком-то экономическом кризисе, но Литва готова ко всем вызовам.



По словам С. Сквернялиса, в четверг планируется заседание правительства, на котором будет обсуждаться ужесточение некоторых превентивных мер.



Во всем мире зарегистрировано 126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: кризис, налоги, нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии