Синоптики предупредили жителей Литвы об урагане

Сильные ветры будут сопровождаться большим количеством осадков, в основном пройдут дожди. Дневная температура будет около десяти градусов тепла. В Литве прогнозируют бурю, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Гидрометеорологическую службу республики.
Через Северную Европу проходят мощные циклоны, вслед за которыми приходят сильные ветры и частые перемены погоды.
В четверг в Литве ожидается дождливая и штормовая погода. В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-19 метров в секунду. В течение дня ветер усилиться до 20-25 метров в секунду, а местами вечером – до 28-32 метров в секунду.
Пройдут дожди, в некоторых местах с грозами. Температура воздуха поднимется до 7-11 градусов по Цельсию.
В пятницу в Литве прогнозируют много осадков. В основном это дожди. Ветер будет западный и юго-западный, ночью – до 20-25 метров в секунду, местами – до 27 метров в секунду. В первой половине ночи в некоторых западных районах порывы ветра будут достигать 28-32 метров в секунду, а днем – 15-20.
Ночью температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем поднимется до четырех-девяти градусов по Цельсию.
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В четверг по причине сильного ветра в Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство. В порт не может зайти одно судно, нет судов ожидающих выхода из него.
"Судоходство в Клайпедском порту формально ограничено. Ветер сейчас составляет 11-12 метров в секунду, высота волн – 3 метра. После обеда ветер должен усилиться", – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.
Судоходство было ограничено в среду, с 14 часов 30 минут.
В пятницу в Литве прогнозируют много осадков. В основном это дожди. Ветер будет западный и юго-западный, ночью – до 20-25 метров в секунду, местами – до 27 метров в секунду. В первой половине ночи в некоторых западных районах порывы ветра будут достигать 28-32 метров в секунду, а днем – 15-20.
Ночью температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем поднимется до четырех-девяти градусов по Цельсию.
* * *
В четверг по причине сильного ветра в Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство. В порт не может зайти одно судно, нет судов ожидающих выхода из него.
"Судоходство в Клайпедском порту формально ограничено. Ветер сейчас составляет 11-12 метров в секунду, высота волн – 3 метра. После обеда ветер должен усилиться", – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.
Судоходство было ограничено в среду, с 14 часов 30 минут.