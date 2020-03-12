Синоптики предупредили жителей Литвы об урагане 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Владимир Вяткин



Сильные ветры будут сопровождаться большим количеством осадков, в основном пройдут дожди. Дневная температура будет около десяти градусов тепла. В Литве прогнозируют бурю, сообщает



Через Северную Европу проходят мощные циклоны, вслед за которыми приходят сильные ветры и частые перемены погоды.



В четверг в Литве ожидается дождливая и штормовая погода. В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-19 метров в секунду. В течение дня ветер усилиться до 20-25 метров в секунду, а местами вечером – до 28-32 метров в секунду. Сильные ветры будут сопровождаться большим количеством осадков, в основном пройдут дожди. Дневная температура будет около десяти градусов тепла. В Литве прогнозируют бурю, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Гидрометеорологическую службу республики.Через Северную Европу проходят мощные циклоны, вслед за которыми приходят сильные ветры и частые перемены погоды.В четверг в Литве ожидается дождливая и штормовая погода. В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-19 метров в секунду. В течение дня ветер усилиться до 20-25 метров в секунду, а местами вечером – до 28-32 метров в секунду. Пройдут дожди, в некоторых местах с грозами. Температура воздуха поднимется до 7-11 градусов по Цельсию.



В пятницу в Литве прогнозируют много осадков. В основном это дожди. Ветер будет западный и юго-западный, ночью – до 20-25 метров в секунду, местами – до 27 метров в секунду. В первой половине ночи в некоторых западных районах порывы ветра будут достигать 28-32 метров в секунду, а днем – 15-20.



Ночью температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем поднимется до четырех-девяти градусов по Цельсию.



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В четверг по причине сильного ветра в Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство. В порт не может зайти одно судно, нет судов ожидающих выхода из него.



"Судоходство в Клайпедском порту формально ограничено. Ветер сейчас составляет 11-12 метров в секунду, высота волн – 3 метра. После обеда ветер должен усилиться", – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.



Судоходство было ограничено в среду, с 14 часов 30 минут. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: прогноз, Ветер, погода, температура География: Литва — статья прочитана 214 раз Комментарии