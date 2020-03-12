Коронавирус может порализовать литовскую власть 🔊 Воспроизвести



В четверг представитель правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщил, что рассматривается вопрос остановки работы сейма Литвы на две недели.



"Предложение есть, чтобы на две недели сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов сейма, то в таком случаю можно будет смело возвращаться на работу", – сказал политик.



По его словам, это предложение в четверг обсуждалось на собрании парламентских фракций.



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По данным на утро четверга, в Литве не выявлено новых случаев коронавируса, сообщила правительственная группа по информированию общественности.



В среду был взят 31 мазок на коронавирус, все они оказались отрицательными. До сих пор в стране коронавирус выявлен у трех человек, которые были в Северной Италии – у женщины из Шяуляй и пары жителей Каунаса. В целом проведен 321 анализ на коронавирус. В четверг представитель правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщил, что рассматривается вопрос остановки работы сейма Литвы на две недели."Предложение есть, чтобы на две недели сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов сейма, то в таком случаю можно будет смело возвращаться на работу", – сказал политик.По его словам, это предложение в четверг обсуждалось на собрании парламентских фракций.* * *По данным на утро четверга, в Литве не выявлено новых случаев коронавируса, сообщила правительственная группа по информированию общественности.В среду был взят 31 мазок на коронавирус, все они оказались отрицательными. До сих пор в стране коронавирус выявлен у трех человек, которые были в Северной Италии – у женщины из Шяуляй и пары жителей Каунаса. В целом проведен 321 анализ на коронавирус. Группа информирования общественности также сообщает, что Национальный центр общественного здоровья располагает данными о 6767 лицах, путешествовавших на территориях с повышенным риском распространения вируса COVID-19, ведется наблюдение за состоянием этих людей.



С четверг информацию о результатах анализов на коронавирус будут публиковаться раз в сутки, утром, отдельно планируется информировать о возникновении новых подтвержденных случаев.



Во всем мире зарегистрировано 126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели.



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Коронавирус не подтвержден и у третьего литовского офицера, вернувшегося из командировки из Германии, сообщило в четверг министерство обороны.



В среду были получены отрицательные результаты анализа выпущенных из карантина в Вильнюсской клинике Сантарос командующего сухопутными силами Литвы, бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса и сопровождавшего его офицера.



Как сообщило Минобороны, все три офицера пока по рекомендациям медиков продолжат выполнение служебных обязанностей удаленным путем.



Анализы у офицеров были взяты после того, как во вторник появилась информация о том, что среди офицеров, участвовавших 5-6 марта в конференции в Висбадене, подтверждены два случая заражения COVID-19. В этой конференции участвовали и представители Литвы.



Глава сухопутных сил и один из сопровождавших его офицеров в начале этой недели из Германии отправились и на конференцию в Польшей, откуда вернулись в ночь на среду. Результаты их анализов были получены в четверг.



Коронавирус был подтвержден у командующего сухопутными силами Польши, генерала Ярослава Мики, подтвердило во вторник польское оборонное ведомство. В пятницу он вернулся с военного совещания, прошедшего в Германии.



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А вот пик распространения нового коронавируса в Китае уже пройден. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.



"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", - цитирует Ми Фэна агентство "Синьхуа".



Представитель ведомства также отметил, что "во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом". "Эпидемическая ситуация в целом сохраняется на относительно низком уровне", - добавил Ми Фэн.



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В четверг были отозваны запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно.



На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.



Не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.



В Каунасском аэропорту нет отозванных рейсов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии