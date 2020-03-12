Министр образования предложит оставить образовательный процесс в Литве на 2 недели 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс предложит остановить образовательный процесс на две недели для превенции коронавируса.



"Мы видим, что ситуация становится угрожающей, я предлагаю, с учетом этой ситуации и сценариев других стран, остановить на две недели с завтрашнего дня", – сказал А. Монкявичюс в сейме в четверг на встрече с членами фракции Либерального движения.



По словам министра, решение об этом должен принять Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, решение по этому вопросу будет принято до обеда.



По словам А. Монкявичюса, обсуждается, что школьники в ближайшие две недели не будут ходить в школу за счет каникул, а за это время школы должны подготовиться к проведению обучения удаленным способом. Будущие выпускники сразу перейдут на удаленное обучение. Министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс предложит остановить образовательный процесс на две недели для превенции коронавируса."Мы видим, что ситуация становится угрожающей, я предлагаю, с учетом этой ситуации и сценариев других стран, остановить на две недели с завтрашнего дня", – сказал А. Монкявичюс в сейме в четверг на встрече с членами фракции Либерального движения.По словам министра, решение об этом должен принять Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, решение по этому вопросу будет принято до обеда.По словам А. Монкявичюса, обсуждается, что школьники в ближайшие две недели не будут ходить в школу за счет каникул, а за это время школы должны подготовиться к проведению обучения удаленным способом. Будущие выпускники сразу перейдут на удаленное обучение. "Мы хотим контролировать, чтобы не было паники, есть детские сады, общеобразовательные учреждения, профессиональные школы, университеты, все это мы должны выстроить так, чтобы, сначала использоваться период каникул, а за это врем каникул, не детские сады, но общеобразовательная система сможет подготовиться к удаленному обучению", – сказал министр.



"У будущих выпускников школ совсем другой режим, абитуриенты сразу должны работать, они будут делать это удаленно", – отметил А. Монкявичюс.



Министр также сказал, что Министерство образования, науки и спорта следит за ситуацией, собирает данные, есть ли в школах работники или ученики, вернувшиеся из очагов коронавируса.



Он сказал, что более 90% образовательных учреждений участвуют в этом процессе, данные собираются.



В Литве выявлено только три случая коронавирус, эти люди вернулись из Северной Италии.



Во всем мире зарегистрировано 126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели. BNS Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии