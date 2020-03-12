Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / АР / Virginia Mayo



Последний раз руководители внешнеполитических ведомств двух стран встречались в мае 2019 года после пятилетнего перерыва в переговорах, напоминает



Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил заинтересованность в налаживании отношений с Россией. В этой связи он выразил желание встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в интервью РБК.



— Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения, — подчеркнул глава МИД, добавив, что в настоящее время отношения между странами показывают худший результат со времён Второй мировой войны. Последний раз руководители внешнеполитических ведомств двух стран встречались в мае 2019 года после пятилетнего перерыва в переговорах, напоминает ЛАЙФ Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил заинтересованность в налаживании отношений с Россией. В этой связи он выразил желание встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в интервью РБК.— Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения, — подчеркнул глава МИД, добавив, что в настоящее время отношения между странами показывают худший результат со времён Второй мировой войны. Он также упомянул о том, что надеется на совместную работу российских и польских историков, в частности касательно событий Второй мировой войны. По мнению Чапутовича, важно проанализировать исторические документы и прийти к общему понимаю произошедшего.



— Надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники, — заявил глава внешнеполитического ведомства.



В этом отношении он призвал Москву открыть Варшаве доступ к историческим документам в дополнение к тем, которые доступны сейчас.



Ранее Польша заявляла о намерении помочь России в открытии военных архивов, однако никаких конкретных предложений Москва так и не получила. life.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, аналитика, ЕС, отношения География: Польша — статья прочитана 197 раз Комментарии