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Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Фото © ТАСС / АР / Virginia Mayo


Последний раз руководители внешнеполитических ведомств двух стран встречались в мае 2019 года после пятилетнего перерыва в переговорах, напоминает ЛАЙФ.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил заинтересованность в налаживании отношений с Россией. В этой связи он выразил желание встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в интервью РБК.

— Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения, — подчеркнул глава МИД, добавив, что в настоящее время отношения между странами показывают худший результат со времён Второй мировой войны.
Он также упомянул о том, что надеется на совместную работу российских и польских историков, в частности касательно событий Второй мировой войны. По мнению Чапутовича, важно проанализировать исторические документы и прийти к общему понимаю произошедшего.

— Надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

В этом отношении он призвал Москву открыть Варшаве доступ к историческим документам в дополнение к тем, которые доступны сейчас.

Ранее Польша заявляла о намерении помочь России в открытии военных архивов, однако никаких конкретных предложений Москва так и не получила.
life.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, аналитика, ЕС, отношения
География: Польша
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добавлена сегодня, 12 марта, 09:07

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