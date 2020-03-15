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Об участниках и гостях Вильнюсского фестиваля
Одним из наиболее активных участников предстоящего фестиваля станет, как и в прошлые годы, Литовский камерный оркестр. Коллектив нынче представит две программы: одна из них готовится совместно с руководителем оркестра и солистом Сергеем Крыловым и молодой пианисткой-виртуозом из России Александрой Довгань, другая - с хором Вильнюсского муниципалитета «Jauna muzika», солистами Витаутасом Киминюсом (бирбине), Далей Кузнецовайте (скрипка), Эляной Дауните (виолончель) и дирижёром Адрией Чяпайте.
В числе именитых гостей нынешнего фестиваля ожидается хор Латвийского радио во главе с дирижёром Сигвардом Клявой, французский оркестр музыки барокко «Les Accents» и солистка Вивика Гено (колоратурное сопрано, США), солист и дирижёр Томас Хэмпсон (баритон, США), квартет саксофонистов п/у Кястутиса Вайгиниса, известная литовская пианистка Муза Рубацките, солисты Юргита Адамоните (сопрано), тенор Кристиан Бенедикт, Нериюс Масявичюс (бас) и Эгидиюс Даускурдис (бас).
Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Vilniaus festivalis
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209
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