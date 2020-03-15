«Страшный» вертолёт отпустили с миром 🔊 Воспроизвести



В прошлую субботу, 7 марта, в Вильнюсском аэропорту вынужденную посадку из-за нехватки топлива совершил вертолёт, у которого не было разрешения на полёт в воздушном пространстве ЕС, поскольку он включён в «чёрный список» Евроконтроля, сообщает «Воздушная навигация».



«Во время полёта из Евроконтроля поступила информация о том, что у этого вертолёта нет разрешения на посадку на территории ЕС. В это время вертолёт уже находился в воздушном пространстве Литвы. Литовский центр управления полётами сообщил, что вертолёт должен вернуться в место вылета, но у вертолёта не было достаточного количества топлива. Из соображений безопасности вертолёту разрешили сесть в Вильнюсском аэропорту», – сказала BNS представитель «Воздушной навигации» Юлия Чижене. «Во время полёта из Евроконтроля поступила информация о том, что у этого вертолёта нет разрешения на посадку на территории ЕС. В это время вертолёт уже находился в воздушном пространстве Литвы. Литовский центр управления полётами сообщил, что вертолёт должен вернуться в место вылета, но у вертолёта не было достаточного количества топлива. Из соображений безопасности вертолёту разрешили сесть в Вильнюсском аэропорту», – сказала BNS представитель «Воздушной навигации» Юлия Чижене. «Евроконтроль администрирует так называемый «чёрный список» и следит, чтобы внесённые в него самолёты не залетали в воздушное пространство ЕС», – прибавила она.



Ми-8, который совершил посадку в Вильнюсе, принадлежит зарегистрированной в Молдавии компании «Valan International Cargo Charter».



В апреле 2019 года самолётам и вертолётам этой компании Еврокомиссия запретила залетать в воздушное пространство ЕС. Причина - Молдавская администрация гражданской авиации «не сумела внедрить международные стандарты безопасности и обеспечить их соблюдение».



По данным «Воздушной навигации», этот вертолёт летел из Санкт-Петербурга в Вильнюс. О том, что он внесён в «чёрный список» узнали только после того, как в Латвии он изменил условия полёта и Евроконтроль увидел вертолёт, поскольку план был изменён на план полёта по приборам. Евроконтроль сообщил об этом Латвийскому центру управления полётами.



«Воздушная навигация» отмечает, что ей не известно, почему вертолёт изменил план полёта. Представитель Департамента гражданской авиации Агентства транспортной компетентности Альвидас Шумскас сказал, что если бы он не изменил план полёта, то о запрете никто и не узнал бы.



«Осмелюсь заметить, что в таком случае о запрете никто и не узнал бы. В системе отслеживания есть недочёты. Это исключительный случай, надо что-то придумывать. Это не проблема Литвы, поскольку вертолёт успешно пролетел над Эстонией – и ничего. То же самое было в Латвийском воздушном пространстве», – сказал Шумскас.



Министерство транспорта и коммуникаций указало, что представит, как ЕК, так и Евроконтролю, предложение отслеживать «все полёты – и по визуальным планам полёта, и по приборам».



«Главный вопрос, как такой вертолёт попал сначала в воздушное пространство Эстонии, а потом в Латвию и Литву», – вопрошал вице-министр транспорта Владислав Кондратович.



«Министерство транспорта уже информировало Евроконтроль о необходимости совершенствовать обмен информацией, которая поможет избежать таких ситуаций», – сказал он.



В вертолёте находились шесть граждан Молдавии. После того как их личности проверили пограничники, им разрешили остаться в Литве, поскольку граждане Молдавии могут приезжать в Литву без виз, а других нарушений не было. Вертолёт в понедельник вылетел из Вильнюса в Кишинёв. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 134 раза Комментарии