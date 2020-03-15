Письмо в редакцию Нет прорабов – нет и льгот 🔊 Воспроизвести Сегодня возведением гражданских и промышленных зданий и сооружений непосредственно на стройплощадке занимаются лица, имеющие статус руководителя строящегося сооружения (statinio statybos vadovas) или руководителя строительных работ (statybos darbų vadovas), прошедшие соответствующую аттестацию.



В не такое уж далёкое советское время и некоторое время после объявления Литвой независимости эти должности согласно «Сборнику примерных положений о должностях линейных инженерно-строительных работников строительного производства», согласованного в 1978 году союзным Государственным комитетом по делам строительства («Госстрой») и, соответственно, Госстроем Литвы назывались так – производитель работ в строительстве или просто прораб и мастер (darbų vykdytojas ir meistras). В не такое уж далёкое советское время и некоторое время после объявления Литвой независимости эти должности согласно «Сборнику примерных положений о должностях линейных инженерно-строительных работников строительного производства», согласованного в 1978 году союзным Государственным комитетом по делам строительства («Госстрой») и, соответственно, Госстроем Литвы назывались так – производитель работ в строительстве или просто прораб и мастер (darbų vykdytojas ir meistras). На должность прораба назначались лица с высшим строительным образованием и стажем работы в строительстве не менее года. В помощь ему придавались мастера строительных работ со средне-специальным строительным образованием.



Буквально за всё на стройке отвечают прораб и мастер. Согласно этой должности они, руководя коллективом строителей, отвечали за правильную технологию строительного процесса, качество работ, технику безопасности, хорошие санитарно-бытовые условия рабочих и в конечном итоге – за своевременную сдачу объекта в эксплуатацию.



Работа эта всегда считалась очень ответственной. Порою чрезвычайно эмоциональной и нервной. Не секрет, что риск травматизма и смертельных случаев и сегодня в строительстве высок.



Эта должность также требует хорошего физического здоровья. Весь день прораб на ногах. Вдоль и поперёк курсирует он по стройплощадке. Невзирая на погоду: в жару и холод, в снег и слякоть. Вверх-вниз поднимается-спускается он несчётное количество раз по лестничным маршам, на которых ещё нет лифтов.



В связи с нелёгкими условиями работы постановлением союзного Совета Министров № 1173, список № 2, прорабам и мастерам назначалась льгота по уходу на пенсию, когда работники не менее половины всего стажа (то есть 12,5 года), необходимого для назначения пенсии по старости, проработали в этих должностях.



Прорабы и мастера (мужчины) имели право на получение пенсии – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, а женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет. Были льготы по досрочному уходу на пенсию и для некоторых категорий рабочих специальностей. Например, для газосварщиков и электросварщиков.



Но в новом законе о пенсиях (Pensijių įstatymas), вступившем в силу с 1 января 1995 года, эти льготы исчезли. Без объяснения причин. Сегодня срок ухода на пенсию является общим для мужчин и женщин – 65 лет.



А с 1996 года согласно принятому строительному закону (Statybos įstatymas) и в последующих строительно-технических регламентах исчезают такие понятия как прораб и мастер. Юридически всё правильно: нет таких должностей, нет и льгот.



Вводятся новые понятия – руководитель строительства сооружения (statinio statybos vadovas) и руководитель строительных работ (statybos darbų vadovas).



Но дело в том, что это аналоги бывших должностей прораб и мастер. Вспомнилась литовская пословица «Ta pati mergelė, tik kita suknelė» («Та самая девушка, только другое платьице»).



И обязанности у этих должностей те же. С переходом с социалистической плановой экономики на капиталистическую рыночную их стало, нередко, даже больше.



Реорганизация строительных управлений в закрытые акционерные общества (UAB) и ориентация их на максимальную прибыль требовала минимизации расходов на инженерно-технический и обслуживающий персонал. Были сокращены или полностью ликвидированы производственно-технические отделы, отвечающие за подготовку всей проектно-сметной документации, отделы главного механика, главного энергетика, снабжения, техники безопасности.



В небольших ЗАО все эти обязанности часто возлагают на одного или двух человек. Например, главный энергетик (он же электрик) является и главным механиком, и снабженцем, и специалистом по охране труда и здоровья. А технический директор (он же главный инженер) нередко выполняет и функции производственно-технического отдела, то есть занимается подготовкой рабочих чертежей и смет.



А вот прорабы (сегодняшние руководители строящихся сооружений) оказались незаменимыми. Их обязанности какими были, такими и остались. В лихие 90-е годы прошлого века им часто приходилось руководить строительством не одного объекта, а нескольких. И работать не по 8 часов в день, а по 10-12 часов. Нередко приходилось помогать в вопросах снабжения и корректировки строительной документации. То есть заниматься не прямыми своими обязанностями. Нередки такие случаи и сегодня.



Только в больших строительных организациях, таких, например, как «EIKA», «HANNER» или Панявежский строительный трест, вышеуказанные отделы в той или иной форме сохранились.



Так стало ли сегодня легче работать руководителю строительных работ? Я думаю, что нет.



Из более чем 50 человек моих однокурсников, закончивших Вильнюсский инженерно-строительный институт и получивших специальность инженера-строителя, сегодня в должности руководителя строительства сооружения или руководителя строительных работ трудятся только 4 человека. Им всем за 60 лет. Трое из них частично инвалиды. У одного - варикоз вен на ногах и онкология, у другого - инфаркт и «стент» в кровеносном сосуде сердца, у третьего - искусственные тазобедренные суставы и грыжа позвоночника. Но они все вынуждены трудиться на этих должностях до 65 лет, потому что ничего другого делать не умеют, а переучиваться уже поздно.



В связи с вышеизложенным, по моему мнению, для этих профессий надо восстановить льготу по досрочному уходу на пенсию.



Комитету Сейма по социальным делам и труду (Socialinių reikalų ir darbo komitetas), на мой взгляд, целесообразно было бы подготовить поправку к Закону о пенсиях в таком виде: «Мужчины и женщины, проработавшие на стройплощадке в должностях руководителя строящегося сооружения или руководителя строительных работ (Statinio statybos vadovas arba statybos darbų vadovas) в течение 30 лет, имеют право ухода на пенсию в 60 лет».



А Сейму эту поправку утвердить. Такое решение будет, как мне представляется, социально правильным и справедливым, повысит престиж этой профессии. Виктор ТЕРЁШИН, инженер-строитель , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: строительство Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 171 раз Комментарии