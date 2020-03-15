Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с эпидемией из его романа «Противостояние»

Распространение коронавируса не случайно сравнивают с «Противостоянием» Кинга. По сюжету романа на некой секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей – вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремится к мировому господству.
Сейчас в производстве находится многосерийная адаптация «Противостояние», над которой работают Джош Бун и Бенжамин Кэвелл.
Напомним, что новый вид пневмонии – коронавирус - оказал значительное влияние на индустрию развлечений. Из-за него полностью отменили популярный американский кинофестиваль SXSW (согласно экспертам, киносмотр вряд ли сможет оправиться к следующему году), были отложены, отменены или передвинуты на новые даты несколько фестивалей, включая киносмотр документального кино в Салониках, Международный кинофестиваль Красного моря и фестиваль в Бентонвилле, кинокомпания «Disney» отменила лондонскую встречу с прессой, приуроченную к запуску в Европе стрим-сервиса «Disney+»
Напомним, что новый вид пневмонии – коронавирус - оказал значительное влияние на индустрию развлечений. Из-за него полностью отменили популярный американский кинофестиваль SXSW (согласно экспертам, киносмотр вряд ли сможет оправиться к следующему году), были отложены, отменены или передвинуты на новые даты несколько фестивалей, включая киносмотр документального кино в Салониках, Международный кинофестиваль Красного моря и фестиваль в Бентонвилле, кинокомпания «Disney» отменила лондонскую встречу с прессой, приуроченную к запуску в Европе стрим-сервиса «Disney+»