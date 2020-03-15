Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с эпидемией из его романа «Противостояние» 🔊 Воспроизвести Писатель Стивен Кинг обра­тился в Twitter к своим читателям с просьбой перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из романа «Противостояние», пишет kinopoisk.ru. «Нет, коронавирус совсем не то, что было в «Противостоянии», – написал Кинг. – Всё совсем не так плохо. Шанс пережить коронавирус заметно выше. Не паникуйте и придерживайтесь всех разумных мер предосторожности».



Распространение коронавируса не случайно сравнивают с «Противостоянием» Кинга. По сюжету романа на некой секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей – вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремится к мировому господству. Распространение коронавируса не случайно сравнивают с «Противостоянием» Кинга. По сюжету романа на некой секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей – вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремится к мировому господству. Сейчас в производстве находится многосерийная адаптация «Противостояние», над которой работают Джош Бун и Бенжамин Кэвелл.



Напомним, что новый вид пневмонии – коронавирус - оказал значительное влияние на индустрию развлечений. Из-за него полностью отменили популярный американский кино­фестиваль SXSW (согласно экспертам, киносмотр вряд ли сможет оправиться к следующему году), были отложены, отменены или передвинуты на новые даты несколько фестивалей, включая кино­смотр документального кино в Салониках, Международный кино­фес­тиваль Красного моря и фестиваль в Бентонвилле, кино­компа­ния «Disney» отменила лондонскую встречу с прессой, приуроченную к запуску в Европе стрим-сервиса «Disney+» По материалам зарубежных СМИ Категории: культура Ключевые слова: Стивен Кинг Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 169 раз Комментарии