Проверьте, какую пенсию вы заработали за год 🔊 Воспроизвести Фонд социального страхования («Содра») обновил на личных страницах жителей информацию о стаже и о накопленных баллах. Большинство из жителей увидят, какой у них трудовой стаж и сколько баллов они накопили.



Пенсия в Литве и другие социальные выплаты зависят от личного вклада жителя в систему пенсионного страхования, а на своей странице в «Содре» можно следить за тем, как меняется стаж и будущая пенсия.



«Очень важно, чтобы работающие жители, которые платят налоги, видели, что конкретно они получают взамен. Новые данные о стаже и накопленных баллах предоставляют жителям необходимую информацию.



Эти данные мы обновляем каждые полгода и информируем, какое право на пенсию у человека появилось. Всю подробную информацию жители могут получить на своей странице», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Пенсия в Литве и другие социальные выплаты зависят от личного вклада жителя в систему пенсионного страхования, а на своей странице в «Содре» можно следить за тем, как меняется стаж и будущая пенсия.«Очень важно, чтобы работающие жители, которые платят налоги, видели, что конкретно они получают взамен. Новые данные о стаже и накопленных баллах предоставляют жителям необходимую информацию.Эти данные мы обновляем каждые полгода и информируем, какое право на пенсию у человека появилось. Всю подробную информацию жители могут получить на своей странице», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Подключиться к своей странице можно через сайт www.sodra.lt/gyventojui. Сообщается, что ежедневно к сайту подключаются 15 000 человек.



Чтобы получить стаж за весь год, житель должен платить налоги не меньше, чем с минимальной зарплаты, на протяжении всех 12 месяцев. Если человек проработает меньше или заплатит меньше налогов, то и стаж у него будет меньше. За год нельзя получить стаж больше, чем 12 месяцев.



Один балл получает житель, который в течение всех 12 месяцев платил налоги с доходов не ниже средних. Если человек платил меньше налогов, пропорционально он получает меньше одного балла, а если больше - больше балла, но это количество не может быть больше 5 баллов за год.



«Содра» отмечает, что данные самозанятых могут и не измениться, поскольку эти жители должны заплатить налоги до мая 2020 года. Они смогут увидеть результат в июле 2020 года. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 154 раза Комментарии