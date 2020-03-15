Профессор: реагировать спокойнее, но не расслабляться 🔊 Воспроизвести



Уже не первую неделю не только за рубежом, но и в Литве СМИ пишут о коронавирусе. Информации и разных рекомендаций поступает немало.



Врач-инфекционист, профессор Арвидас Амброзайтис в передаче «День на Delfi» рассказал, что коронавирус по-своему «очень интересен», а паникующим литовцам он предлагает реагировать спокойнее, но не расслабляться.



По словам профессора, возможно, с эпидемией удастся справиться, но надо обратить внимание на рекомендации профессионалов.



«Мы столкнулись с интересным, с особенным вирусом. Теперешний всплеск необычен своими масштабами и неспособностью медицины должным образом и быстро справиться с его распространением. Но налицо тенденция, что достигнут пик, количество случаев заболевания сокращается, особенно в Китае. Может быть, проблем сейчас больше в Европе, но, я думаю, что здесь удастся справиться с инфекцией лучше, чем в Китае. Для этого есть более благоприятные условия. Врач-инфекционист, профессор Арвидас Амброзайтис в передаче «День на Delfi» рассказал, что коронавирус по-своему «очень интересен», а паникующим литовцам он предлагает реагировать спокойнее, но не расслабляться.По словам профессора, возможно, с эпидемией удастся справиться, но надо обратить внимание на рекомендации профессионалов.«Мы столкнулись с интересным, с особенным вирусом. Теперешний всплеск необычен своими масштабами и неспособностью медицины должным образом и быстро справиться с его распространением. Но налицо тенденция, что достигнут пик, количество случаев заболевания сокращается, особенно в Китае. Может быть, проблем сейчас больше в Европе, но, я думаю, что здесь удастся справиться с инфекцией лучше, чем в Китае. Для этого есть более благоприятные условия. Если путешественники, которые возвращаются из некоторых стран, будут придерживаться правил, то с инфекцией можно справиться, в худшем случае, диагностировать на ранних стадиях и изолировать больных. Сейчас, когда многих охватила паника и страх, наши жители избегают поездок в определённые регионы. Я думаю, это поможет превенции.



У нас есть данные о том, что в конце инкубационного периода человек уже может быть источником инфекции. Это значит, что он опасен для окружающих, хотя сам никаких симптомов не ощущает, ни на что не жалуется.



Несмотря на это, у нас не обследуют людей, у которых нет симптомов. Если человек вернулся из зоны распространения инфекции, в течение 14 дней он должен находиться в изоляции. Если в этот период он почувствует какие-то симптомы, например, температуру, боль в горле, тяжёлое дыхание, необходимо звонить по номеру 112, и «скорая» доставит его в инфекционную больницу, там проведут исследование», – рассказал профессор.



Он также подтвердил, что расслаб­ляться нельзя:



«Мы не можем себя чувствовать спокойно и безопасно. Поскольку в Европе зафиксировано немало случаев, и они распространяются, появляются новые, я думаю, те меры, которые предпринимают у нас, должны продолжаться, не надо расслаб­ляться. Эти меры адекватны нынешней ситуации».



По словам Амброзайтиса, эта ситуация – хороший урок на будущее.



«Такие эпидемии, пандемии могут быть и в будущем. Мы должны быть готовы, только, вероятно, мы придаём слишком большое значение дезинфекторам. Я думаю, самый лучший способ – простое мыло, мытьё рук простым мылом, – сказал он. – Также непонятно желание людей скупить все маски. Что они будут с ними делать? Мне не довелось ни на улице, ни в троллейбусе видеть ни одного человека в медицинской маске. Нам надо поучиться у жителей стран Азии. Если человек кашляет, чувствует симптомы простуды, то он надевает маску, чтобы не заразить других». ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 208 раз Комментарии