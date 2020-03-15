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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Ежедневные потери - миллион евро
Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве и в странах, популярных для жителей Литвы как туристические направления, весь туристический сектор страны ежедневно теряет по одному миллиону евро. Об этом заявила оппозиционная парламентская партия «Саюдис либералов», представители которой провели встречу с сотрудниками отрасли.
Согласно заявлению либералов, доходы предприятий, предоставляющих гостиничные услуги в Литве, уже упали на 20−30%, заполняемость гостиниц снизилась на 50%, рестораны и другие места общественного питания потеряли 20% своего оборота, массово отменяются общественные мероприятия, семинары и конференции.
ИА«Regnum»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209
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