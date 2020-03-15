Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Март 1970 года



На лесистых холмах Каролинишкес, окраине Вильнюса, началось строительство нового района, где будет проживать около пятидесяти тысяч человек. Жилой массив, хотя и застраивается типовыми сборными домами, тем не менее, будет непохожим на другие районы столицы. Пересечённый рельеф, небольшие рощицы подсказали проектировщикам новые решения – дома разместятся не вдоль улиц, а отдельными группами. В просторных дворах будут спортивные площадки, гаражи для автомашин. Строительство нового микрорайона продлится пять лет.



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Около ста тысяч тонн молока ежегодно будет перерабатывать молокозавод, строительство которого начато в Каунасе. Технологические процессы на нём будут полностью механизированы и объединены в поточные автоматические линии. Завод станет выпускать продукцию почти тридцати наименований, в том числе и стерилизованное молоко. Это первое из шести предприятий молочной промышленности, которые запланировано построить в ближайшие годы. На лесистых холмах Каролинишкес, окраине Вильнюса, началось строительство нового района, где будет проживать около пятидесяти тысяч человек. Жилой массив, хотя и застраивается типовыми сборными домами, тем не менее, будет непохожим на другие районы столицы. Пересечённый рельеф, небольшие рощицы подсказали проектировщикам новые решения – дома разместятся не вдоль улиц, а отдельными группами. В просторных дворах будут спортивные площадки, гаражи для автомашин. Строительство нового микрорайона продлится пять лет.● ● ●Около ста тысяч тонн молока ежегодно будет перерабатывать молокозавод, строительство которого начато в Каунасе. Технологические процессы на нём будут полностью механизированы и объединены в поточные автоматические линии. Завод станет выпускать продукцию почти тридцати наименований, в том числе и стерилизованное молоко. Это первое из шести предприятий молочной промышленности, которые запланировано построить в ближайшие годы. ● ● ●



В 34 страны мира поставляет свою продукцию клайпедский завод «Сириус». Сухие элементы, изготовленные в Клайпеде, пользуются высоким спросом в Европе, Азии и Африке. В этом году намечено выпустить сто миллионов этих высоколиквидных изделий.



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Радвилишкское локомотивное депо - одно из передовых предприятий на Прибалтийской железной дороге. За достижение высоких показателей начальнику депо А.Свешникову присвоено звание «Почётный железнодорожник СССР», а ряд работников признаны лучшими в стране по своей профессии. Так, лучшим составителем поездов МПС СССР стал А.Люлис, а К.Шульцас, слесарь вагонного депо, признан лучшим в своей профессии.



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Умение строить качественно, быстро и экономно всегда отличало литовских строителей. Это неизменно и привлекает внимание их коллег из многих регионов страны. На днях Литву посетили делегации строителей Ивановской, Тульской и Калининской областей. Они интересовались опытом строительства и проектирования жилых микрорайонов, побывали в проектных институтах и на предприятиях промышленности строительных материалов.



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В Вильнюсе прошли республиканские соревнования маляров. В них приняло участие двадцать команд, представляющих основные строительные организации Литвы и победивших на зональных конкурсах. Первое место завоевала команда Каунасского домостроительного комбината - И.Дикавичюс и В.Чеченников: они выкрасили комнату стандартных размеров при отличном качестве за 2 часа и 3 минуты.



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Производство цветного стекла и изделий из него начато на Вильнюсском стеклозаводе «Раудонойи аушра». Уже выполнен первый заказ - изготовлено художественное стекло по эскизу художника А.Стошкуса для витража «Триумф ленинских идей», который будет установлен в Ленинском мемориальном центре в г. Ульяновске. Изготовление цветного стекла для вильнюсских стекловаров – дело новое и трудное. Особенно трудно давался подбор оптимального режима отжига и доводки цвета стекла. И здесь своё слово сказали учёные из Вильнюсского университета.



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Рост денежных доходов колхозов и совхозов позволяет часть из них направлять на расширение сети санаториев и домов отдыха для оздоровления тружеников села и членов их семей. Для лучшего их использования в Литве создано Объединение здравниц работников сельского хозяйства, оно развивает сеть здравниц, организует их работу. Только в минувшем году был построен круглогодичный санаторий «Вярсме» в Бирштонасе, дом отдыха «Агиле» в Паланге, пионерский лагерь в Карклинкай. В этом году начато строительство дома отдыха в Швянтойи. Всего же за минувший год около трёх тысяч тружеников села поправили своё здоровье в санаториях и домах отдыха объединения.



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Страдная пора пришла в средние специальные учебные заведения: настало время защиты дипломных проектов или сдачи государственных экзаменов. В первые дни марта дипломы об окончании этих учебных заведений получили 6400 молодых специалистов – техников, агрономов, фельдшеров, финансистов. Ещё столько же дипломированных специалистов среднего звена получат учреждения культуры, просвещения и здравоохранения в июне. Всего же в нынешнем году средние специальные учебные заведения закончит более 14 тысяч юношей и девушек. Первый выпуск специалистов пройдёт в Плунгеском строительном техникуме, его окончат техники-механики по строительным машинам.



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Студенты Вильнюсского педагогического института поддерживают широкие связи со своими коллегами из ГДР, Польши, Чехословакии и других стран. Особенно тёплые отношения сложились со студентами Куйбышевского авиационного института. Недавно будущие авиаторы с ответным визитом побывали в Вильнюсе, где выступили с концертами в студенческих коллективах, рассказали об организации самостоятельной учёбы, деятельности научных студенческих кружков. Одновременно они приняли участие в фестивале хоровых студенческих коллективов, ставшем подлинным праздником студенческого братства.



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В США на гастроли отправился Заслуженный артист Литовской ССР Вацловас Даунорас. В программе его концертов арии из произведений классической и современной оперной музыки, литовские и русские народные песни. Это десятая страна, где певец гастролировал, кроме стран социалистического содружества, он побывал с концертами в Англии, Франции и Италии. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 128 раз Комментарии