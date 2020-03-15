Техосмотр может подорожать 🔊 Воспроизвести



Контроль техосмотра в Литве планируют передать Администрации по безопасности транспорта, но, если это произойдёт, вероятно, водителям придётся дороже платить за услуги. Предприниматели, которые занимаются этим бизнесом, говорят, что они не против, и надеются, что будет установлена справедливая цена, поскольку сейчас техосмотр в Литве самый дешёвый по сравнению с другими странами ЕС, сообщает канал LNK.



С 2002 года цены на техосмотр устанавливали постановлениями правительства Литвы, однако вскоре правительство будет решать, передавать ли контроль этой сферы Литовской администрации по безопасности транспорта (ЛАБТ). Если такие перемены произойдут, то, вероятнее всего, техосмотр подорожает.



«Скачка цен не будет, но определённые перемены - да. Может подорожать на несколько евро, но конкретное решение примет уже ЛАБТ», – сказал министр транспорта Ярослав Наркевич. С 2002 года цены на техосмотр устанавливали постановлениями правительства Литвы, однако вскоре правительство будет решать, передавать ли контроль этой сферы Литовской администрации по безопасности транспорта (ЛАБТ). Если такие перемены произойдут, то, вероятнее всего, техосмотр подорожает.«Скачка цен не будет, но определённые перемены - да. Может подорожать на несколько евро, но конкретное решение примет уже ЛАБТ», – сказал министр транспорта Ярослав Наркевич. Предприниматели, работающие в этой сфере, считают, что власти не повышают цены потому, что это непопулярное решение, оно и может лишить их симпатий избирателей. Сами водители нынешними ценами на техосмотр в основном довольны, но есть среди них и те, кто не будет возражать, если цена на несколько евро увеличится.



Так как техосмотр в Литве самый дешёвый в ЕС, предприниматели говорят, что из-за низких цен им сложно привлекать и удерживать высококвалифицированных работников.



Правительство на совещании уже одобрило передачу техосмотра ЛАБТ, теперь этот вопрос будут решать на заседании правительства. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 184 раза Комментарии