Наш оптимизм неиссякаем!

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Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



Так уж бывает, что накануне больших юбилеев и праздников нередко случаются великие общественно-исторические открытия или просто становятся известны результаты какого-нибудь социологического исследования.



Ну, совпадает просто так!



Не при нас это началось и после нас вряд ли закончится. А вот и свежий пример!



Недавно Министерство иностранных дел Литвы обнародовало итоги опроса, проведённого центром исследований общественного мнения и рынков «Vilmorus» по заказу литовского МИДа. Кстати, довольно странно, что эта информация не получила широкого распространения на прошлой неделе, когда была обнародована. Может, потому, что до 11 марта было ещё далековато…



Были опрошены 1874 литовца, проживающих ныне в 56-ти странах. Так уж бывает, что накануне больших юбилеев и праздников нередко случаются великие общественно-исторические открытия или просто становятся известны результаты какого-нибудь социологического исследования.Ну, совпадает просто так!Не при нас это началось и после нас вряд ли закончится. А вот и свежий пример!Недавно Министерство иностранных дел Литвы обнародовало итоги опроса, проведённого центром исследований общественного мнения и рынков «Vilmorus» по заказу литовского МИДа. Кстати, довольно странно, что эта информация не получила широкого распространения на прошлой неделе, когда была обнародована. Может, потому, что до 11 марта было ещё далековато…Были опрошены 1874 литовца, проживающих ныне в 56-ти странах. 87% респондентов указали, что в их зарубежной жизни важен национальный идентитет (литовскость, lietuvybė). Они сохраняют его, общаясь с родственниками, друзьями в Литве, следя за литовскими СМИ, сохраняя литовские традиции, празднуя литовские праздники, общаясь с местными литовцами, выбираясь на отдых в Литву, так как для 89% граждан, имеющих несовершеннолетних детей, очень важно, чтобы их дети сохраняли свои литовские корни.



96,5% опрошенных указали, что, даже проживая на чужбине, они считают важным для себя прогресс Литвы и её благополучие. А 80% сказавших, что они переживают за прогресс исторической Родины, указали также, что они и сами по мере сил и возможностей стараются внести свой личный вклад в процветание Литвы, поддерживая проживающих на литовской земле родственников, поощряя изучение родного языка своими наследниками, участвуя в благотворительной деятельности, помогая налаживать отношения между Литвой и страной своего нынешнего проживания и т.п.



Для 52% опрошенных основными источниками информации о Литве и из Литвы являются литовские интернет-ресурсы, проживающие в Литве родственники, друзья и знакомые, литовские радио и телевидение, литовский сегмент соцсетей. Новостями из Литвы совершенно не интересуются лишь 3% опрошенных.



«Обзор», приводя данную статистику, не будет предлагать своим читателям задаться вопросом, почему в одном случае поддерживать свой идентитет, обучать ребёнка на родном языке, хранить народные традиции, соблюдать праздники предков, болеть за развитие межгосударственных отношений Литвы и другой страны, совсем не чужой для «инородцев», это очень важно и это стоит только приветствовать, а в другом случае – весьма, по меньшей мере, подозрительно.



Мы предлагаем обратиться к другой части пресс-релиза литовского МИДа, в котором приведены итоги опроса компании «Vilmorus».



Оказывается, о возвращении в Литву думают 79% респондентов, то есть четыре из пяти опрошенных. А если из Литвы уехал примерно 1 миллион человек (а почему бы нам в данном случае не обратиться и к этой цифре?), то стоит ожидать возвращения порядка 800 тысяч человек! И это светлое будущее не за горами.



Дело в том, что 19% респондентов не просто думают, а уже практически собирают чемоданы: уже в этом или в следующем году планируют вернуться 4,3% ранее уехавших, в ближайшие 5 лет – 9,4%, спустя пять лет, а может, и немножко больше – 5,3%. А ещё 60,3% не исключают такой возможности.



Как нередко по такому случаю говорят в народе, ваши слова да богу в уши!



Между тем обычный житейский опыт показывает, что вариативность будущего довольна велика, о чём, в частности, свидетельствует хотя бы хрестоматийный пример с падишахом и ишаком.



Поэтому было бы любопытно вспомнить о данном соцопросе лет эдак через 6-7, не дожидаясь очередного юбилея. Когда дети и внуки участников упомянутого опроса ещё больше врастут в чужую страну.



Интересно, насколько близко окажется будущая реальность и нынешние прогнозы. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, эмиграция, опрос, министерство иностранных дел Литвы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 129 раз Комментарии