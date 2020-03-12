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В Литве задержали двух украинцев на разыскиваемых автомобилях
Одна машина была объявлена в розыск в Словакии, а другая – в Польше. Обе иномарки 2018 года выпуска, отметили в литовской погранслужбе. Литовские пограничники задержали водителей двух автомобилей, следовавших из Польши в Литву по дороге Сувалки – Мариямполе, недалеко от деревни Салапераугис. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (VSAT).
Mercedes-Benz был с польскими регистрационными номерами, а Porsche Cayenne – со словацкими. За рулем иномарок находились украинские граждане. Обе машины 2018 года выпуска.
Во время проверки было обнаружено, что автомобиль Porsche Cayenne объявлен в розыск правоохранительными органами Словакии, а Mercedes-Benz разыскивали в Польше.
В Варенской пограничной бригаде было начато досудебное следствие в связи с приобретением или реализацией имущества преступным способом.
Иностранцам грозит штраф, лишение свободы или тюремное заключение сроком до четырех лет. Суд санкционировал арест злоумышленников, автомобили хранятся на Калварийской пограничной заставе.
lt.sputniknews.ru
Категории: авто, чп и криминал
География: Литва
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