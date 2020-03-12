В Литве задержали двух украинцев на разыскиваемых автомобилях 🔊 Воспроизвести © Photo : Valstybės sienos apsaugos tarnyba



Одна машина была объявлена в розыск в Словакии, а другая – в Польше. Обе иномарки 2018 года выпуска, отметили в литовской погранслужбе. Литовские пограничники задержали водителей двух автомобилей, следовавших из Польши в Литву по дороге Сувалки – Мариямполе, недалеко от деревни Салапераугис. Об этом сообщил



Mercedes-Benz был с польскими регистрационными номерами, а Porsche Cayenne – со словацкими. За рулем иномарок находились украинские граждане. Обе машины 2018 года выпуска.



Во время проверки было обнаружено, что автомобиль Porsche Cayenne объявлен в розыск правоохранительными органами Словакии, а Mercedes-Benz разыскивали в Польше.



В Варенской пограничной бригаде было начато досудебное следствие в связи с приобретением или реализацией имущества преступным способом.



Иностранцам грозит штраф, лишение свободы или тюремное заключение сроком до четырех лет. Суд санкционировал арест злоумышленников, автомобили хранятся на Калварийской пограничной заставе. Одна машина была объявлена в розыск в Словакии, а другая – в Польше. Обе иномарки 2018 года выпуска, отметили в литовской погранслужбе. Литовские пограничники задержали водителей двух автомобилей, следовавших из Польши в Литву по дороге Сувалки – Мариямполе, недалеко от деревни Салапераугис. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (VSAT).Mercedes-Benz был с польскими регистрационными номерами, а Porsche Cayenne – со словацкими. За рулем иномарок находились украинские граждане. Обе машины 2018 года выпуска.Во время проверки было обнаружено, что автомобиль Porsche Cayenne объявлен в розыск правоохранительными органами Словакии, а Mercedes-Benz разыскивали в Польше.В Варенской пограничной бригаде было начато досудебное следствие в связи с приобретением или реализацией имущества преступным способом.Иностранцам грозит штраф, лишение свободы или тюремное заключение сроком до четырех лет. Суд санкционировал арест злоумышленников, автомобили хранятся на Калварийской пограничной заставе. lt.sputniknews.ru Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: арест, граница, украинцы, угонщики География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии