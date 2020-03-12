В Литве подешевели потребительские товары и подорожали услуги 🔊 Воспроизвести



В прошлом месяце годовая инфляция в балтийской республике составила почти три процента, говорится в исследовании Департамента статистики, сообщает



Специалисты ведомства утверждают, что изменения в основном связаны с более низкими ценами на горючее и смазочные материалы, твердое топливо, обувь, а также с ростом стоимости овощей, фруктов, туристических поездок, молока и молочных продуктов, сыра и яиц. В прошлом месяце годовая инфляция в балтийской республике составила почти три процента, говорится в исследовании Департамента статистики, сообщает Sputnik Литва . В Литве в феврале цены на потребительские товары снизились на 0,3 процента по сравнению с январем, а на услуги выросли на 0,6 процента. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики Литвы.Специалисты ведомства утверждают, что изменения в основном связаны с более низкими ценами на горючее и смазочные материалы, твердое топливо, обувь, а также с ростом стоимости овощей, фруктов, туристических поездок, молока и молочных продуктов, сыра и яиц. В феврале этого года по сравнению с январем цены на одежду и обувь снизились на 2,5 процента из-за сезонных скидок. Обувь подешевела на 6,7 процента, одежда – на 0,6 процента, предметы одежды – на 5,5 процента.



Цены на транспортные товары и услуги снизились на один процент, а стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 0,3 процента. Больше всего подорожали огурцы, авокадо, салат "Айсберг", морковь. При этом цены на апельсины, грейпфруты, свеклу и белокочанную капусту снизились.



Товары и услуги, связанные с отдыхом, подорожали на 0,9 процента.



В феврале годовая инфляция в Литве составила 2,8 процента. На этот показатель в основном повлияли рост цен на горючее и смазочные материалы, подорожание мяса и мясных продуктов, электричества, ресторанов, кафе, табачных изделий, технического обслуживания и ремонта личного транспорта, а также снижение стоимости твердого топлива, тепла и газа.



Ранее Sputnik Литва писал, что цены на продукты питания в магазинах республики растут четвертый месяц подряд. В феврале средняя корзина самых дешевых продуктов подорожала на 0,38 евро по сравнению с январем и на 4,97 евро по сравнению с февралем прошлого года. Ее стоимость составила 56,91 евро.



Литовцам выгоднее всего было закупаться в торговой сети Maxima, где корзина самых дешевых продуктов стоила 51,3 евро. lt.sputniknews.ru Категории: экономика Ключевые слова: цены, продукты, исследование, товары География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии